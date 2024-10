Le idee food “da brivido” da gustare ad Halloween

Coltivata in Italia e caratterizzata da dimensioni contenute, una forma tondeggiante appiattita ai poli e la tipica buccia verde scuro, ha un sapore dolce con note di castagna che la rendono molto versatile in cucina. Perfetta da cuocere al vapore, al forno o in padella, il suo gusto inconfondibile si sposa perfettamente sia con la realizzazione di piatti elaborati come risotti, torte salate, pane e focacce, sia come ingrediente principale di una delle preparazioni più semplici e amate in autunno: la vellutata. Oltre ad essere buonissima, la zucca è un vegetale prezioso dal punto di vista organolettico. Con meno di 20 kcal ogni 100 g., è ricca di vitamina A, che contribuisce al mantenimento di una pelle sana ed elastica, ed è fonte di vitamina C, che protegge le nostre cellule dallo stress ossidativo.