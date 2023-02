Le eccellenze enogastronomiche e lo sport: il torneo di rugby Sei Nazioni vettore dell'agroalimentare

Dai formaggi al vino ai salumi: un evento sportivo internazionale si trasforma in un’occasione per diffondere all’estero la cultura del made in Italy

Quest’anno, il più importante torneo continentale di rugby Sei Nazioni, apre le porte della Nazionale anche al Food&Beverage nostrano grazie alla collaborazione tra l'Agenzia ICE e la Federazione italiana Rugby.

“Il torneo Sei Nazioni rappresenta un’occasione straordinaria per valorizzare l’eccellenza Italia all’estero: vi è una condivisione tra i valori che caratterizzano uno sport sano e competitivo come il rugby e lo spirito che ispira le aziende italiane che si proiettano sui mercati esteri. In entrambi i campi occorre infatti dotarsi di alcune caratteristiche come il senso del lavoro di squadra, il rispetto, la disciplina ed il coraggio", queste le parole di Roberto Luongo, direttore generale dell'ICE a margine della prima partita del torneo "La collaborazione dell'Agenzia ICE con la Federazione italiana Rugby rientra nell’ambito della campagna straordinaria voluta dalla Farnesina Italy is simply extraordinary; BeIT, volta a sostenere il Made in Italy, le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale".

Il Guinness Sei Nazioni è tornato, e gli appassionati della palla ovale ne hanno già assaporato l’inimitabile atmosfera a Roma ed al Parco del Foro Italico, dove si è già tenuta la prima delle tre partite domestiche, quella tra Italia e Francia (gli Azzurri guidati da Kieran Crowley saranno qui anche 25 Febbraio per Italia VS Irlanda e sabato 11 Marzo Italia VS Galles). Ma non sono solo gli amanti del rugby ad essere protagonisti della partita: un ruolo centrale quest’anno lo hanno anche le tante aziende d’eccellenza del Made In Italy agroalimentare che sfrutteranno la visibilità del più importante torneo europeo per farsi conoscere in giro per il Vecchio Continente.

“L’Italia è un Paese straordinario, dalle infinite risorse e bellezze. Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Agenzia ICE per rappresentare e valorizzare le eccellenze italiane al di fuori dei nostri confini, una missione che sentiamo profondamente nostra e che va di pari passo con la volontà della governance federale di traghettare il nostro rugby nel suo secondo secolo di vita al massimo del proprio splendore. Un cammino che vogliamo percorrere insieme ad Agenzia ICE” ha detto il Presidente di FIR, Marzio Innocenti.

Infatti, in questa edizione sono molte le iniziative finalizzate a raggiungere il pubblico straniero: le Aree Hospitality all’interno dello Stadio Olimpico tanto quanto quella dedicata al Terzo Tempo nel Peroni Nastro Azzurro Village posizionata nel Parco del Foro Italico sono stati immaginati per diventare poli di valorizzazione del made in Italy e delle sue eccellenze, dai salumi ai formaggi, fino ai primi piatti e ovviamente i vini e i liquori. Un’iniziativa che travalica i confini nazionali, dato che in occasione delle trasferte in Inghilterra e Scozia, FIR e Agenzia ICE organizzeranno appuntamenti di networking all’insegna dell’eccellenza italiana.

Formazione, ma anche tanto divertimento unito alla possibilità di fare del bene. I villaggio per i fans “Terzo Tempo Peroni Nastro Azzurro” non sarà solo il cuore della musica e dell’intrattenimento prima e dopo gli ottanta minuti della sfida, ma anche un aggregatore delle numerose iniziative a sfondo sociale promosse dalla Federazione Italiana Rugby, impegnata nel confermare il proprio impegno per un evento pienamente sostenibile, in linea con la certificazione ISO2021 ottenuta nell’edizione 2022 ed in fase di rinnovo per l’edizione al via nel primo fine settimana di febbraio.

Gestione responsabile dell’evento, attenzione all’impronta ecologica per ridurre gli impatti diretti ed indiretti, mobilità sostenibile in partnership con Roma Mobilità e ATAC, inclusione e promozione sociale e cultura della sostenibilità attraverso iniziative di sensibilizzazione e confronto sono i pilastri del Sei Nazioni sostenibile organizzato da FIR insieme ai propri partner, con numerose iniziative da scoprire presso lo stand ufficiale FIR ed all’interno del Villaggio stesso.

Di Indira Fassioni