Pancake Day: il 21 febbraio si festeggiano le frittelle più amate al mondo

Tante ricette e challenge a tema per questa vera icona della colazione che può essere un'alternativa creativa per iniziare la giornata

Piccole frittelline dolci e salate, fonte di buonumore e allegria. I dolcetti tipici delle tavole americane e inglesi sono diventati negli ultimi anni un must anche delle nostre colazioni, tanto che il Pancake Day viene festeggiato in tutta Italia con challenge a tema e ricette divertenti e creative.

Perché il Pancake Day cade di Martedì Grasso?

La leggenda narra che una signora inglese, proprio durante il Martedì Grasso, stesse preparando i pancake nella sua cucina, quando, improvvisamente, sentì il suono delle campane a richiamare i fedeli in Chiesa: pur di non tardare all’appuntamento corse fuori velocemente, il grembiule ancora indosso e la padella nella mano. Ma i pancake continuavano a cuocersi col calore della padella. Quindi la signora, per evitare che bruciassero, li fece saltellare per aria durante tutto il tragitto: ecco come nasce la tradizione del Pancake Day e delle competizioni che caratterizzano questa giornata.

Le Pancake Challenge

In Inghilterra, gli amanti di queste deliziose frittelline si sfidano ogni anno nell’iconica Pancake Race: una gara di corsa in cui i concorrenti devono tenere in mano una padella strabordante di frittelle senza farle cadere. Ma non solo: le pancake challenge sono tante e ne nascono di nuove ogni edizione: dalla pancake art challenge (l’arte di fare disegni e decorazioni bellissime con la pastella dei pancake,) alla flip challenge (a colpi di padelline, per realizzare il lancio in aria perfetto e far roteare il proprio pancake) fino alla gara per veri e propri pancake lovers durante la quale ciascun partecipante è sfidato a mangiare 12 pancake in 12 minuti.

Pancake Day: 8 ricette dolci e salate per una colazione originale e divertente

La tradizione americana vuole che i pancake siano serviti con sciroppo d’acero o nella versione salata con il bacon, mentre per gli italiani vincono gli abbinamenti dolci con crema spalmabile alle nocciole, marmellata, miele e frutta fresca.

Ecco otto ricette selezionate per festeggiare il Pancake Day.

DOSI PER 2 PERSONE – 1 PANCAKE A PERSONA

PANCAKE CON CARDAMOMO, CREMA DI MANDORLE E CHICCHI DI CAFFÈ

Il piatto perfetto per una colazione nutriente ed originale. Una ricetta ideale per sperimentare una novità a colazione.

Ingredienti : 5 bacche di cardamomo - 60 g Crema di mandorle - 2 Pancakes - q.b. Chicchi di caffè

Procedimento :

Amalgamare bene la crema di mandorle per renderla più omogenea e fluida, poi versarla sul Pancake scaldato in padella. Prendere le bacche di Cardamomo per aggiungerle a pioggia sul Pancake.

Decorare il piatto con i chicchi di caffè e, prima di servire, aggiungere i semini di cardamomo.

PANCAKE CON COMPOSTA DI MIRTILLI E MORE, AVENA IN FIOCCHI E SPUMA DI RICOTTA

Una ricetta semplice e veloce da realizzare, ideale per una colazione prima dello sport e di un allenamento.

Ingredienti : 30 g Avena - 2 Pancakes - 40 g Composta di mirtilli e more - 100 g Spuma di ricotta

Procedimento :

Per prima cosa scaldare in padella il Pancake, poi spalmare sulla superficie la composta di mirtilli e more. Montare la ricotta con una frusta aggiungendo un cucchiaino di composta per dare colore. Prendere la spuma di ricotta e i fiocchi d’avena per aggiungerli al Pancake. Mettere il tutto in un piatto da portata e servire.

Possono essere usate un altro tipo di composta, come quella alle fragole o alle ciliegie, saranno perfette e si sposeranno bene con tutti gli altri ingredienti.

PANCAKE CON MARMELLATA DI ALBICOCCHE, RICOTTA, CANNELLA E CACAO AMARO IN POLVERE

Una ricetta simile alla cheesecake, che ricorda un dessert, ideale per stupire tutti a colazione.

Ingredienti : 2 Pancakes - 40 g Marmellata di albicocche - 40 g Ricotta - 2 cucchiaini Cannella - q.b. Cacao amaro in polvere

Procedimento :

Prendere la ricotta e rendere la sua consistenza uniforme. Poi spalmarla bene su tutta la superficie dei Pancake scaldati in padella. Ora prendere la marmellata di albicocche e posizionarla al centro del Pancake, sopra alla ricotta. Decorare con le polveri, un po’ di cannella e un po’ di cacao amaro, una fogliolina di menta per guarnire… e il gioco è fatto!

PANCAKE CON SALSA AI CACHI, MANDORLE, MOUSSE ALLO YOGURT E SCAGLIE DI CIOCCOLATO FONDENTE

Una ricetta ricca e originale, dai sapori autunnali, perfetta per una colazione innovativa.

Ingredienti : 2 Pancakes - 1 cucchiaio Mandorle - 60 g Salsa ai cachi - 30 g Mousse allo yogurt - 10 g Cioccolato

Procedimento :

Prendere la salsa al cachi e spalmarla bene sul Pancake scaldato in padella. Aggiungere la mousse allo yogurt e posizionarla al centro, sopra alla salsa ai cachi. Tagliare o spezzettare le mandorle su un tagliere con un coltello. Prima di servire, realizzare qualche scaglia di cioccolato per farla cadere sul pancake.

Per rendere il tutto ancora più cremoso fondere il cioccolato a bagnomaria, oppure variare un po’ scegliendo dell’altra frutta secca a piacere.

PANCAKE CON YOGURT GRECO, MANDORLE, SCORZA DI LIME E COCCO A FETTE

Ideale per una prima colazione rinfrescante, originale e leggera.

Ingredienti : 2 Pancakes - 100 g Yogurt greco - 1 cucchiaio Mandorle - 1 Lime intero - 1 cucchiaio Cocco disidratato a fette

Procedimento :

Prendere lo yogurt greco e versarlo sul pancake. Ora prendere le mandorle, tagliarle a pezzetti o a scaglie con un coltello e metterle a pioggia sul Pancake scaldato in padella. Con un grattugino, raschiare qualche pezzo di scorza di lime e adagiare sul Pancake insieme al cocco a fette.

Per una variante di questa ricetta può essere usato anche lo yogurt bianco magro oppure lo yogurt di soia, e al posto del lime è possibile mettere le scorze di limone.

PANCAKE CON CREMA DI ZUCCHINE, PINOLI TOSTATI, PROSCIUTTO COTTO E CURCUMA

Una ricetta gustosa dal sapore orientale, ideale per una colazione salata o un brunch in compagnia.

Ingredienti : 2 Pancakes - 40 g Crema di zucchine - 5 g Pinoli - q.b. Curcuma - 2 fette Prosciutto cotto

Procedimento :

Realizzare la crema di zucchine, precedentemente bollite, con un mixer o un frullatore di zucchine, aggiustando di olio, sale e pepe. Scaldare i Pancake in padella, poi spalmare sulla superficie la crema di zucchine. Prendere il prosciutto e adagiarlo sui Pancake, prendere i pinoli e spargerli a pioggia sul piatto. Aggiungere un pochino di curcuma in polvere, poi servire.

Al posto delle zucchine, per realizzare la crema è possibile usare anche le melanzane. E al posto del prosciutto cotto è possibile optare per il crudo!

PANCAKE CON AVOCADO E UOVO SODO, POMODORINI E MIX DI SEMI

Un piatto fresco ed estivo, che ricorda gli avocado toast americani…ma in versione Pancake! Una ricetta ideale per un brunch sostanzioso o per un pranzo rapido.

Ingredienti : 2 Pancakes - 6 Pomodorini - Mezzo Avocado - 2 Uova sode - 10 g Mix di semi

Procedimento :

Far bollire le uova per circa 7 minuti. Nel frattempo, togliere la buccia all’avocado e tagliarlo a cubetti. Poi sciacquare i pomodorini e tagliarli a metà. Scaldare in padella il Pancake e aggiungere l’avocado, i pomodorini e le uova sode. Ultimare il piatto con il mix di semi, poi servire.

Aggiungere alla ricetta un po’ di yogurt greco o di formaggio spalmabile per rendere il pancake ancor più cremoso.

PANCAKE CON SPINACI SALTATI, FORMAGGIO SPALMABILE E SALMONE AFFUMICATO

Un piatto originale perfetto per stupire i propri ospiti, ideale anche per chi fa attività fisica.

Ingredienti : 40 g Spinaci saltati - 20 g Formaggio spalmabile - 2 Pancakes - 2 fette Salmone

Procedimento :

Saltare in padella gli spinaci con olio e sale e scaldare in una padella antiaderente i Pancake.

Prendere i Pancake caldi e ricoprire con gli spinaci, poi aggiungere le quenelle di formaggio spalmabile. Prendere il salmone e aggiungere al piatto insieme ad una spolverata di pepe. Poi servire la nutriente ricetta con i Pancake, buona e colorata!

Se non si ha il salmone è possibile trasformare la ricetta con i Pancake in una ricetta salata di terra, usando il prosciutto cotto, crudo oppure un po’ di mortadella.

Di Indira Fassioni