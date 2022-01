Le box tematiche di Stefano Cavada con ingredienti particolari

Sono arrivate le box dei cibi introvabili ideate da Stefano Cavada, giovane influencer di origine altoatesina, che lancia effettocavada.it: qui il cliente può scoprire il mondo di Stefano e preordinare la box che ogni mese viene proposta con la formula della prevendita. Il contenuto è una selezione di prodotti spesso non facili da trovare, abbinata alle ricette che Stefano ha ideato ad hoc per valorizzarli. Una perfetta idea regalo per sé stessi e per gli altri.

Stefano ha fatto della propria passione per il mondo dell’enogastronomia un vero e proprio lavoro. Trascorsi alcuni anni di vita a Londra e Parigi, è rientrato in Alto Adige, la sua terra. Negli anni si è specializzato nella produzione di svariati progetti legati al mondo della cucina. Dallo sviluppo delle ricette alla realizzazione di contenuti digitali, tra i quali fotografie e video, apprezzati fin da subito da un crescente pubblico appassionato e che ha saputo lasciarsi emozionare da ricette e paesaggi.

Dopo aver esordito con un seguitissimo canale di videoricette, nel 2018 è sbarcato in tv con il suo primo programma di cucina. Nello stesso anno ha dato vita a Essen, la cucina studio di Brescia nella quale realizza tutti i suoi contenuti digitali. In meno di due anni ha pubblicato due ricettari e sta già lavorando al suo terzo volume. Ma questo non gli bastava perché la sua continua ricerca di prodotti di nicchia lo ha portato alla creazione di Effettocavada.

Gli oltre 78mila follower su Instagram gli chiedevano, e chiedono tutt’ora, dove poter acquistare quel determinato ingrediente, quel preciso attrezzo o quel particolare prodotto. Da questo continuo input è scaturita l’idea di fare da tramite tra il consumatore e il produttore. Con una logica ben precisa: creare delle box tematiche da proporre ogni mese sul sito effettocavada.it senza alcun vincolo di abbonamento. La meccanica è semplice: il consumatore ha una finestra temporale di circa 3 settimane durante la quale può ordinare la box del mese. La stessa gli viene poi recapitata, con le spese di spedizione gratuite, direttamente a casa una settimana dopo la chiusura della prevendita.

La prima box Effettocavada è stata lanciata a dicembre: il contenuto di Buon(issimo) Natale era un chiaro tributo ad alcuni degli ingredienti che nella dispensa di Stefano non mancano mai. Farina per biscotti, orzo perlato, noci sgusciate, miscela per gingerbread, carvi, pane per canederli, tisana “Fuoco del caminetto” e stampini per biscotti.

La nuova box del mese si chiama “Come al Cinema” ed è ordinabile fino alla mezzanotte del 6 febbraio 2022. Contiene Pop corn salati e al caramello, Birra pils Ragasola, Birra ipa Filos, 2 drink Limestone, un mix per pizza con farina, Latte di montagna, Triangoli di legumi e origano, e il libro “Downton Abbey: Il libro ufficiale dei cocktail”. Nello shop la box sono inoltre proposte 4 ricette inedite di Stefano, per valorizzare al meglio i prodotti.

https://www.effettocavada.it

Di Indira Fassioni