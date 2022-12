Le bollicine italiane da mettere in frigo per Capodanno

L’anno nuovo è alle porte, e già si comincia a pensare ai brindisi di mezzanotte ed ai buoni propositi. Se quest’anno avete amato tutte le bontà enogastronomiche del nostro Paese come le abbiamo amate noi, perché non iniziare il 2023 brindando con una bollicina italiana? I vini spumanti godono sempre di più di maggior popolarità e anche all’estero questo talento ci viene sempre più riconosciuto. Abbiamo dunque selezionato per voi le etichette di 7 cantine per brindare al nuovo anno con il proposito di bere italiano anche l’anno che verrà.

Santus - Spumante Metodo Classico Essenza/ Brut DOCG

Maria Luisa Santus e Gianfranco Pagano, entrambi agronomi, nel 1995 decidono di dedicarsi totalmente alla viticoltura in Franciacorta avvalendosi delle conoscenze scientifiche più avanzate. Il loro obiettivo è produrre unicamente Franciacorta. Nell’arco di tre anni, impiantano circa 60.000 viti messe a dimora su 10 ettari di superficie, della cui coltivazione si occupano personalmente. Alla base della filosofia Santus c’è la convinzione che il compito dei piccoli viticoltori sia quello di essere una avanguardia a difesa delle diversità e di tutte le sfumature che la natura offre, rifiutando qualsiasi standardizzazione. Il legame vite-clima-terroir è inscindibile e l’unico modo per esaltarlo è quello di non produrre cuvées ma di mettere in bottiglia il prodotto di singole annate. La vendemmia è piuttosto ritardata, ciò conferisce a tutti i Franciacorta Santus mineralità, complessità e struttura unite ad una grande piacevolezza di beva. Ottenuto unicamente da uve chardonnay 100% raccolte a maturazione avanzata ed in alcune annate lasciate attaccare dalla muffa nobile: la botrytis cynerea. La muffa nobile si sviluppa nelle stagioni in cui nebbie mattutine sono seguite da pomeriggi caldi e secchi. Se ripetuto per un certo numero di settimane, questo processo asciuga gradualmente le uve, riducendo il loro contenuto di acqua e, naturalmente, concentrando i loro composti aromatici. Della stessa cantina vale la pena di segnalare anche un altro vino: Si tratta di un Brut diverso dagli altri, grazie alla vendemmia posticipata che permette di ottenere uve mature, in grado da esaltare il terroir da cui provengono, raccogliendo l’essenza della Franciacorta. Raccolte esclusivamente a mano, le uve, per l’80% Chardonnay e il restante 20% Pinot nero, vengono poi trasferite per la vinificazione in legno, con una lunga permanenza sulle fecce per realizzare un vino di classe superiore. Aroma suadente e delicato in partenza, per poi svilupparsi in un ventaglio corposo con note di cedro, papaya e miele. Un sorso di Brut regala un’intrigante sensazione cremosa, data dal perlage, con un sapore elegante di grande finezza.

600uno/Concilio - Trento DOC 600uno

Concilio ha selezionato le migliori aree vocate alla produzione viticola, facenti parte della Cantina Sociale di Trento, situate nelle zone collinari oltre i 600 m. della città di Trento e della Vallagarina. Oggi l'azienda è uno dei principali produttori di vini trentini di qualità: dai caratteristici autoctoni agli internazionali più prestigiosi. 600uno è la Linea di Concilio di Trento DOC. Si utilizzano soltanto le migliori uve Chardonnay locali. Dopo la raccolta e la macerazione sulle bucce vengono aggiunti lieviti selezionati che affinano poi il vino in bottiglia per 24/28 mesi. Colore giallo paglierino brillante e perlage persistente. Al naso arriva un profumo fragrante di frutta con note di lievito. Al palato è fresco e cremoso. Ideale come aperitivo o abbinato ai piatti tipici trentini.

Serre di Pederiva - Rive di Combai Valgres DOCG ExtraDry / DOCG Erres Brut Nature

Serre possiede una storia unica. Una storia di emigranti, costretti a lasciare a malincuore i luoghi natii, che appena raccolte le risorse necessarie, tornano al paese natale e acquistano la “terra”. E così fecero le famiglie di Camillo Pederiva e Rosa Mattiola, titolari di “Serre”, che nel 1956 acquistarono diversi appezzamenti dai conti Brandolini d’Adda, allora proprietari del territorio intorno a Combai, realtà 100% familiare. Camillo e Rosa si unirono in matrimonio e dedicarono alle tre colline (le tre “serre” in dialetto locale) che si stagliano a Combai, il nome “Serre” e il logo che le rappresenta. Il felice cambio generazionale, con i figli Luca e Marco, permette il mantenimento della viticoltura/agricoltura eroica: terreni in condizioni di coltivazione simili a quelli di montagna - altitudine media tra i 300 e i 500 s.l.m. - e uva 100% Glera raccolta tutta a mano. Combai è uno dei 12 comuni del Prosecco che può fregiarsi di chiamare "Rive" i propri Docg Valdobbiadene. Per Rive di Combai Valgres DOCG ExtraDry si utilizzano uve provenienti solo dal Cru Valgres che vengono sottoposte a criomacerazione; quindi, si vinifica in bianco con lieviti selezionati. Il colore è giallo paglierino scarico. Profumi di pera, mela, banana, glicine e gelsomino. Al gusto è vellutato, ampio, cremoso e ricorda un lontano sentore di uva passa. Ideale come aperitivo o a fine pasto. Per puristi ed intenditori del vitigno, assolutamente da non perdere questo 100% Glera Tradizionale della stessa cantina. Viene vinificato in bianco con tecnica riduttiva e fermenta su lieviti selezionati. All'aspetto è giallo paglierino. Profumi di frutta fresca e fiori estivi. Dato il residuo zuccherino molto basso si sposa perfettamente con pesce, crostacei e frutti di mare.

Villa di Corlo – Corleto Lambrusco Grasparossa DOC/ Lambrusco Grasparossa DOC Bio/ Spumante Lambrusco Metodo Classico

La residenza "Villa di Corlo" risale alla fine del 17° secolo. Si trova su un terreno di circa 100 ettari, un quarto dei quali sono vigneti. La tenuta è di proprietà della stessa famiglia da oltre un secolo. La Cantina, costruita nel rispetto delle caratteristiche rurali della zona, è stata dotata degli impianti tecnologicamente più avanzati per la lavorazione dei vini frizzanti, con l'utilizzo della macerazione a freddo, per avere un vino che estragga tutti i sapori e i profumi dell'uva da cui proviene, e che sia salubre e molto piacevole da bere. Gli stessi impianti sono conformi alle normative riguardanti l'igiene, la sicurezza e l'impatto ambientale. La missione primaria dell'azienda vinicola è stata delineata fin dall'inizio dell'attività nell'utilizzo esclusivo di uve coltivate in proprio abbinate alla tecnologia più moderna, per ottenere il miglior prodotto possibile. questo vino macera a freddo sulle bucce per 12-15 giorni, quindi riposa due mesi in bottiglia. Colore rosso rubino intenso, profumi che vanno dai frutti di bosco alla violetta. Smi accompagna a salumi, primi piatti e carni rosse. Il Lambrusco Grasparossa DOC Bio invece acera sulle bucce per 7/8 giorni. Lambrusco Grasparossa in purezza, vino biologico. Si accompagna a salumi e primi piatti della Tradizione. Infine da segnalare lo Spumante Lambrusco Metodo Classico, uno spumante metodo classico di colore rosato acceso, perlage fine e persistente. Profumi di crosta di pane e frutta bianca.

Gaggioli- Pignoletto Frizzante DOCG/ Pignoletto Superiore DOCG

Dal 1972 Carlo Gaggioli e la figlia Maria Letizia conducono l'omonima azienda di 20 ettari di vigneto specializzato, situata sulle colline Bolognesi in una zona di ripopolamento faunistico delimitata da siepi naturali e da boschi. La cantina è moderna, dotata delle migliori tecnologie utilizzate per mantenere intatta la qualità del grappolo fino alla bottiglia. Nella vecchia casa padronale, già dei Conti Salina, vi sono una cantina per l'affinamento dei vini, una sala di degustazione ed una terrazza belvedere coperta da cui si possono ammirare le vigne ed osservare i lavori di campagna. Dagli anni '70, su queste terre, Carlo Gaggioli ha recuperato il Vigneto Bagazzana che, nei suoi prodotti, continua l'antica tradizione vitivinicola della zona che è la più tipica dei Colli Bolognesi. Infatti su questa collinetta, isolata dalla vallecola del Rio Minganti sorgeva l'antica Abbazia di Zola. Per secoli i fedeli salivano l'antica via Bardona fiancheggiata dalle siepi e dalle piantate di viti maritate ai gelsi per recarsi alle funzioni religiose. La stessa strada la percorrevano i Brentatori fin dal 1250 per portare il vino dei Colli alla città di Bologna. Gaggioli preserva l'ambiente per avere un'uva sana, dalla quale far nascere quel vino "amico"che non tradisce il consumatore. Venti ettari di vigneto esposto al sole come in un anfiteatro, sulle colline argillose di color rossoazzurrino, a sud di Zola Predosa, ove si pratica un'agricoltura moderna nel rispetto dell'ambiente e dell'uomo. Gli impianti sono a cordone speronato ad alta densità (5.000 ceppi per ettaro), con pochi grappoli per singola vite, "una sola bottiglia per vite", onde ottenere grandi vini per consistenza, equilibrio, qualità e piacevolezza. La famiglia Gaggioli, che da quasi quarant'anni lavora queste terre, alla cantina e alla produzione vinicola affianca un moderno agriturismo immerso nel verde di una collina a pochi minuti di auto da Bologna. Ottenuto da uve Pignoletto dei Colli Bolognesi in purezza, ha colore giallo paglierino tenue con riflessi verdolini. Il profumo è fruttato con sentori di fiori bianchi, sapore fresco e di buon corpo, con gradevole retrogusto amarognolo. é ottimo come aperitivo, in abbinamento agli antipasti e con secondi di pesce.Il Pignoletto Superiore DOCG è o ttenuto da uve Pignoletto dei Colli Bolognesi in purezza, ha colore giallo paglierino tenue con riflessi verdolini. Il profumo è fruttato con sentori di fiori bianchi, sapore fresco e di buon corpo, con gradevole retrogusto amarognolo. é ottimo come aperitivo, in abbinamento agli antipasti e con secondi di pesce.

Belisario- Cuvée Nadir Verdicchio DOC Spumante

Cantine Belisario, nata nel 1971 oggi e un'azienda agricola di 300 ettari vitati. È il più grande produttore del vino Verdicchio di Matelica DOC e tutti i vigneti, che coltiva direttamente, sono vicini alla cantina ad una distanza massima di 10 minuti, tutti sono ospitati nell'Alta Valle Esina. Coltiva direttamente i vigneti ed ogni etichetta ha il suo vigneto dedicato. L'Alta Valle Esina impatta sul gusto dei vini: il clima è continentale nelle escursioni termiche e mediterraneo (43° parallelo) nel soleggiamento. Questo microclima determina un grande accumulo di aromi, la piena conservazione del patrimonio acidico, una produzione fisiologicamente limitata e una maturazione piena, completa, a volte estrema. La loro bolla è un Verdicchio di Matelica spumantizzato con metodo Charmat. Un Brut fresco, di grande bevibilità poiché morbido nel gusto. Spumante adatto a un aperitivo o a tutto pasto.

Contesa- Passerina Spumante DOC Brut

Situata sulle assolate colline pescaresi, tra Adriatico e Maiella, l'Azienda di Rocco Pasetti dispone di 30 ettari di vigneto di proprietà, con esposizione a sud-est a 250 metri sul livello del mare. Le uve beneficiano di una notevole escursione termica e di una buona piovosità. La composizione prevalentemente argillosa dei terreni permette di avere vini ricchi di estratti, pieni, di ottima longevità; la presenza di una piccola percentuale calcarea fornisce una gradazione alcolica maggiore e profumi intensi. I vigneti sono condotti senza uso di antiparassitari e diserbanti. La cantina, ultimata nel 2004, dispone di vasche Inox a temperatura controllata per vinificare a basso impatto enologico; la bottaia ha barrique e botti in rovere di Slavonia di media e grande capacità. Recentemente l'Azienda si è dotata anche di un punto vendita e di accoglienza. Il loro Spumante di colore giallo luminoso con riflessi verdognoli. All'olfatto profumi di frutta bianca e floreali. In bocca è fresco e sapido, adatto a un aperitivo.

Di Indira Fassioni