La #PugliaSocialDinner arriva a Foggia l'11 ottobre

Un'esperienza unica che combina la passione per il cibo, l'approfondimento su temi aziendali e l'incontro con influencer di spicco

Vedere un sogno o un'idea prendere forma e successo in tutta Italia è senza dubbio gratificante, ma quando questo progetto torna finalmente nel proprio luogo d’origine è un’esperienza unica.

È come assistere al ritorno di un viaggiatore che ha attraversato il mondo e ora fa ritorno a casa con un bagaglio pieno di esperienze e successi. È quello che sta per succedere con il progetto #SocialDinner, ideato da Valentina e Andrea Pietrocola (noti per aver portato la grande cucina nelle case di tutti gli italiani attraverso il loro blog, "La cucina del Fuorisede").

L’evento, dopo cinque edizioni di successo in diverse città italiane, da Milano a Bologna, torna finalmente a casa. #PugliaSocialDinner andrà in scena l’11 ottobre presso La Magione di Tenimento San Giuseppe.

Il programma di #PugliaSocialDinner

La serata sarà suddivisa in due momenti distinti, entrambi caratterizzati da interessanti talk show. Nel primo, si esplorerà il rapporto tra cibo, emozione e territorio. Saranno presenti ospiti illustri come Stefania Gallucci, nutrizionista esperta in emotional eating, Francesca Riviello, psicoterapeuta e psicologa, Antonella Santillo, componente del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE), e Saverio Russo, presidente regionale Fai ambiente e docente ordinario del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia.

Il secondo talk affronterà l'importanza del listening aziendale grazie al ruolo dell'influencer marketing. In questo dibattito parteciperanno Sonia Peronaci, imprenditrice digitale nel settore food e della comunicazione, insieme agli influencer Martina Palma, Francesco Liscio, William Esposto, Michele Pacino, Maria Chiara Pedone e Nunzia Bellomo.

A seguire, i partecipanti avranno l'opportunità di gustare i piatti dell'Executive chef Massimo Scirocco, il cui tema centrale sarà il cibo come veicolo di emozioni gustative.

"Ogni anno cerchiamo di portare nel talk della Social Dinner argomenti di dibattito e tendenza utili alla crescita sia delle aziende che dei creator digitali. La cena poi è il momento in cui gli argomenti stimolati dal talk lasciano spazio alla convivialità e al piacere della chiacchiera informale attorno a una tavola imbandita. Ed è proprio qui che avviene la magia", ha affermato Valentina Pietrocola.