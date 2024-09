La giornata dedicata al piatto valenciano simbolo di condivisione

Considerata non solo come un alimento da consumare, ma anche come un momento di condivisione, il nome “paella” deriva dal latino “patella” e si riferisce al tipo di pentola in cui viene tradizionalmente cucinata: una grande padella poco profonda in ferro, con due manici laterali, in grado di sostenere un peso notevole. Nasce dall’unione di ingredienti tradizionali valenciani come anatra, pollo, verdure, coniglio e l’arroz Bomba, un riso particolare che viene raccolto unicamente nella zona dell’Albufera, vicino ad Alicante.