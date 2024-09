Escursioni gastronomiche al chiaro di luna

Moonlight Lessinia è un viaggio alla scoperta delle tradizioni secolari e delle storie che hanno forgiato l’identità di questa regione. Ogni percorso è un’opportunità per conoscere al meglio l’alta Lessinia, stagione per stagione: in primavera ed estate passeggiando tra gli animali al pascolo o in autunno tra le foglie che si tingono di rosso e giallo. Tutti gli appuntamenti mensili prevedono un’escursione guidata di trekking leggero al tramonto della durata di circa due ore, sui sentieri più belli della Lessinia e accompagnati da esperte guide ambientali dell’associazione AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).