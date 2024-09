La paella valenciana

Concluso il tempo di cottura, aggiungere altra acqua calda e lasciar bollire il tutto per altri 3 o 4 minuti. Aggiungere quindi lo zafferano e il rametto di rosmarino, aggiustare di sale e mantenere in ebollizione per altri 5 minuti. Quindi aggiungere il riso distribuendolo in maniera uniforme e lasciar cuocere per altri 5 o 6 minuti a fuoco alto, abbassandolo poi lentamente. Una volta cotto, lasciar riposare per qualche minuto perché il riso assorba tutto il brodo di cottura. La paella si serve nella stessa paellera dopo un ulteriore riposo di 5 minuti.