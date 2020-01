La filosofia del Maestro Matteo Cunsolo e i biscotti che nascono dal panettone

" Il pane mi ha salvato la vita ": per il Maestro Matteo Cunsolo , tra i migliori panettieri al mondo , il settore della panificazione è stata una scelta voluta e non imposta. Manipolare gli impasti , studiare le materie prime , offrire un prodotto sempre eccellente , ed ecco che la sua strada prendeva forma.

Da titolare de La Panetteria di Parabiago, piccolo comune in provincia di Milano, a presidente dei Panificatori di Milano e Provincia, fino a segretario Richemont Club Italia, il Maestro Cunsolo produce il pane per importanti nomi della ristorazione di Milano e hinterland.

Si forma a Milano, all’Istituto CAPAC, guidato dal professor Giovanni Farina, ma saranno prima l’incontro con il fornaio Massimo Grazioli e poi con il Maestro panificatore Piergiorgio Giorilli, fondatore e presidente d’onore del Richemont Club Italia e Ambasciatore Onorario dell’Italian Hospitality, che cambieranno completamente il suo modo di vedere il mondo della panificazione e a farlo crescere in maniera esponenziale.

Nel corso della sua carriera, ha rappresentato l’Italia partecipando alle selezioni del Mondiale del Pane a Saint-Etienne e alla Coppa Europa di Bulle; è attivo in campo solidale, è docente, consulente e formatore, perché per lui "il pane è felicità e non solo perché lo faccio io, ma perché deve dare gioia".

Ed ecco che, dopo il periodo natalizio, potremmo ritrovarci con del panettone avanzato; cosa fare, dunque, per evitare gli sprechi? Ci viene in aiuto proprio il Maestro Matteo Cunsolo, che ci consiglia la sua ricetta per preparare i biscotti al panettone, ideali da consumare a colazione o per una merenda diversa dal solito.

Ingredienti :

500 g di Panettone

50 g di miele

50 g di burro

10 g di baking

70 g di albume

100 g di mandorle

Procedimento :

Impastate prima solo il panettone, in modo di renderlo in poltiglia.

Poi aggiungete gli altri ingredienti, tranne la frutta secca che andrà inserita alla fine del procedimento.

Dopo l’impastamento mettete il composto in un sac à poche e formate dei biscottini.

Cucinate a 200° C per circa 8-10 minuti.

Di Indira Fassioni