La cucina lombarda incontra l'Oriente

Cucina lombarda e un tocco orientale: questa la formula del nuovo ristorante di cucina creativa El Ganassin, aperto a Milano a settembre 2021.

Nato dalla volontà di un imprenditore cinese, Feng Ye insieme ad altri professionisti milanesi, il ristorante offre un ambiente elegante e raffinato, disponendo anche di una terrazza che affaccia sul cuore di Milano, in zona Washington-Solari.

"Abbiamo scelto di proporre una cucina legata alla tradizione con contaminazioni orientali". - spiega Feng Ye, proprietario e imprenditore nel mondo della ristorazione milanese da oltre venti anni, che continua –" L’idea di aggiungere ispirazioni lontane ai nostri piatti è nata quasi come una sfida. Uscire dall’ordinario per creare qualcosa di nuovo che possa sorprendere ogni palato.”

Il menu prevede piatti come Dimsum, vale a dire i casoncelli tradizionali, chiusi come tipici ravioli cinesi, impiattati con alga wakame e salvia essiccata, e irrorati con delicato brodo dashi; cuboletta alla milanese con verza saltata, cipollotti brasati e salsa tonkatsu o dessert come Tea-ramisù.

La città di Milano, abituata ormai alle sperimentazioni culinarie fusion, si arricchisce di un nuovo locale dove poter gustare il fascino dell’Oriente partendo dalla tradizione. La passione e l’impegno dell’imprenditore Feng Ye riescono ad ottenere il meglio dal fenomeno della globalizzazione, che anche grazie al cibo, ci permette di conoscere ogni angolo del mondo, e di percorrere lunghi chilometri con il palato, in un periodo difficile per gli spostamenti e i viaggi.

Di Indira Fassioni