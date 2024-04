La cena di gala di Lusso Gentile al Fuorisalone di Milano

From Alassio, with Love

La sera del 18 aprile 2024, in occasione della Milano Design Week, l'ADI Design Museum sarà il palcoscenico di un incontro che riunirà i protagonisti di quattro grandi settori legati al concetto di bellezza: ospitalità, moda, cibo e design.

L'obiettivo sarà discutere del fenomeno del Lusso Gentile, un trend emerso nel 2021 che ha guadagnato notevole rilevanza negli ultimi tempi. L'evento avrà luogo nel rinomato DDN HUB, giunto alla sua ottava edizione con l'intento di valorizzare il Made in Italy, l'eccellenza nel settore dell'arredamento e dell'ospitalità, nonché le collaborazioni con i protagonisti italiani e internazionali del settore. Lusso Gentile promette di essere uno dei momenti salienti del Fuorisalone, attirando figure di spicco a livello internazionale per esplorare un nuovo paradigma nel mondo del lusso.

La quarta edizione della conferenza annuale Lusso Gentile presenterà un coinvolgente programma articolato in due parti distintive. Si darà inizio alle 18:00 con il Talk, un'opportunità di networking e dibattito tra panel dove saranno affrontati temi che spaziano dalla sostenibilità nel lusso all'innovazione nell'ospitalità, dalla moda responsabile all'eccellenza culinaria.

Alle 19:45 tutti saranno invitati a indossare il dress code "Black Tie Creative" per il Gala Dinner con il tema "From Alassio, with love". A capeggiare la serata culinaria saranno l'Executive Chef Roberto Balgisi del Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort e lo Chef Gelatiere Massimiliano Scotti. Accanto a loro, ci saranno altri rinomati chef come Matteo Monfrinotti de La Darbia Lago D'Orta e Giuseppe Vinci di Catering Magenta 1907, insieme a Giulia di My Fair e Pasta, che delizierà gli ospiti con la sua pasta fatta a mano dal vivo.

Durante la serata, Lavoratti Cioccolato delizierà con le sue praline, mentre Vero Latte, rappresentato dallo Chef Massimiliano Scotti, intratterrà con uno show cooking di gelato e Zafferano 3 Cuochi offrirà il suo ingrediente chiave per un tocco di gusto raffinato. Gran Chef fornirà parte delle materie prime utilizzate dallo Chef Roberto, mentre La Fattoria di Pol porterà piantine di basilico coltivate in modo innovativo e sostenibile, senza substrato di coltivazione, come omaggio agli ospiti.

Di Indira Fassioni