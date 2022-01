L'Epifania non può essere che dolce

Meta preferita di un’elegante clientela cosmopolita, la Pasticceria Marchesi 1824 da quasi 200 anni è simbolo dello stile milanese. Con le sue preparazioni eccellenti, gli ambienti eleganti e il servizio impeccabile, accompagna i momenti di convivialità tra gusto artigianale e creatività raffinata.

Oggi come allora, Marchesi 1824 è fedele alle sue tradizioni basate sull’accurata selezione delle materie prime, l’alta maestria pasticciera e l’attenzione ai dettagli. I suoi prodotti sono in vendita presso la storica pasticceria in Via Santa Maria alla Porta e nei negozi del centro di Milano, nonché presso la pasticceria sita a Londra al 117 di Mount Street, Mayfair e sullo store online. Marchesi 1824 è parte del Gruppo Prada.

In occasione dell'Epifania 2022, Marchesi 1824 e il Pastry Chef Diego Crosara presentano le preziose Calze della Befana Marchesi 1824: i tessuti riciclati prendono nuova vita nelle eleganti calze in seta color verde vischio, il tradizionale tartan blu e l'iconico tartan rosso, iconici colori delle feste.

Le preziose calze contengono un assortimento di prelibatezze selezionate da non perdere: dolcezze squisite a base di nocciole del Piemonte IGP, composte da friabili torroncini con mandorle, gianduiotti assortiti, caramelle fondant, sfere al cioccolato assortite (cioccolato fondente cacao min. 60%, vaniglia Bourbon) e lecca lecca.

È possibile acquistare le Calze della Befana Marchesi 1824 presso le sedi milanesi di Via Monte Napoleone e Galleria Vittorio Emanuele II e sullo store online.

https://www.pasticceriamarchesi.com

Di Indira Fassioni