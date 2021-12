I regali di Natale per il 2021 ispirati al Food

Il Dynamite di Paolo Griffa

Paolo Griffa, Chef stellato del ristorante Petit Royal di Courmayeur, presenta Dynamite: seguendo l'idea di cucina ludica, lo chef ha ideato un salame di cioccolato preparato con biscotti montati al burro, ganache al cioccolato Sur del lago 72% aromatizzato al Cognac Hennessy e zucchero effervescente, tutto avvolto da un sottile strato di puro cioccolato colorato rosso. Dopo la sua Easter Bomb, un altro richiamo ai Looney Tunes e al gioco, con una miccia vera da accendere prima dell'assaggio per sprigionare tante stelline luminose.

https://paologriffa.com/shop-paolo-griffa

Bodrato Cioccolato

Il cioccolato delle feste secondo Bodrato è ogni anno più goloso, più voluttuoso e più elegante. Tra le novità: tre linee di tavolette con fiocchi di sale (nelle varianti Gianduia con fiocchi di sale, Fondente con fiocchi di sale o Pistacchio con fiocchi di sale), i “Sottilissimi” croccanti e profumati, le Scatole Bodratini nudi nella confezione di stoffa vellutata e le box “pairing” panettone & creme spalmabili, oltre le ormai iconiche cappelliere rosse.

https://www.bodratocioccolato.it

Porcobrado

Nel 2017 è stato premiato come Best Sandwich al The European Street Food Awards di Berlino, e per Natale arrivano le box con la celebre carne di Cinta Senense e Grigio Chianino più succulenta e irresistibile dagli allevamenti allo stato brado di Angelo Polezzi, cotta 18 ore BBQ PORCOBRADO, le Pagnottine con grano antico e lievito madre, i Vasetti di salse artigianali e i sacchetti porta panino. Alle box è possibile aggiungere anche la Birra Porcilla, artigianale e della stessa filiera dell’azienda agricola di Cortona. Tutto l'occorrente per 2, 4, 12 panini ma anche birre e gin tonic: le box Porcobrado sono perfette per tutti i tipi di party natalizi.

https://porcobrado.com

Deluxy

Deluxy è una start up di successo che effettua consegne a domicilio, per rispondere a qualsiasi esigenza di lusso, dalla migliore cucina curata e scenografica alla selezione dei vini con tanto di personalizzazione e di allestimento. Deluxy è in grado di fornire ai clienti una vera e propria experience tailor made quando e dove desiderano. Una boutique virtuale in cui scegliere il regalo tra food&drink, bottega dei fiori e regali speciali. Per chi vorrà sorprendere amici o familiari anche il giorno di Natale con una sorpresa di grande impatto, Deluxy garantisce la consegna, a casa o al ristorante, anche la sera della vigilia, fino alla mezzanotte. Per chi non vuole rinunciare a una coccola il giorno di Natale, potrà ricevere una colazione, un brunch o un pranzo natalizio gourmet, direttamente a casa la mattina del 25 dicembre grazie alla consegna di un Babbo Natale molto speciale, in giacca e cravatta e, ovviamente, guanti bianchi.

https://www.deluxy.it

Le gift card di Congusto Gourmet Institute

Dai grandi classici d’autore della gastronomia alla delicata pasticceria mignon, dai brunch di coppia alla cucina healthy fino alla pasticceria salata: le Gift Card di Congusto Gourmet Institute, il primo Campus di alta formazione enogastronomica di Milano, sono il perfetto regalo di Natale per sorprendere gli amici gourmand. Chi troverà la Gift Card sotto l’albero entro 12 mesi potrà scegliere liberamente da una a tre lezioni tematiche della durata di tre ore, un corso di coppia di tre ore dedicato alla preparazione di un menù a quattro mani o un percorso completo per imparare le tecniche base di cucina o pasticceria guidati dai più grandi professionisti della cucina italiana.

www.congusto.com/gift-card

Villa Sparina nel Gavi

Oltre ad essere uno spettacolare resort circondato dai vigneti, Villa Sparina è anche un'Azienda Agricola nel cuore del Gavi che racconta il suo territorio attraverso i suoi vini 100% da uva Cortese. Tra le sue etichette il Villa Sparina Brut, Metodo Classico Blanc de Blancs che rimane sui lieviti minimo 42 mesi e il Monterotondo, Cru di Villa Sparina ottenuto da vigne vecchie e favorevolmente esposte.

https://www.villasparinaresort.it/it/hotel-gavi

Frankly Bubble Tea

Un kit premium, in edizione limitata per il Natale con all’interno tutto il necessario per creare a casa la bevanda più amata del momento: il bubble tea. È la Xmas Limited Edition di Frankly, che renderà ancora più speciali e “scoppiettanti” le prossime feste natalizie. Sono disponibili i kit per la preparazione del Fruit Tea, bevanda sfiziosa e dissetante in due versioni, ai gusti Frutto della Passione e Mango o Fragola e Pesca. Con il Milk Tea Kit Premium XMAS Limited Edition è possibile preparare la bevanda che si ispira al Milk Tea di Hong Kong, tradizionalmente preparato con il latte condensato dolce non zuccherato e perle di Tapioca istantanee. L’ultima proposta per Natale è la Popping Boba Xmas Box, scoppiettanti palline da usare singolare o in squisite combinazioni per aggiungere un gusto irresistibile ai Bubble Tea, alle bevande al latte, ma anche ai dessert.

www.franklybubbletea.com

Absolut Vodka

L’iconico brand di vodka presenta la limited edition Absolut Voices dedicata alla celebrazione della creatività e delle interconnessioni. Absolut Voices si pone come un messaggio di amore e unione: la bottiglia, composta all’80% da vetro riciclato, presenta un design originale dalle linee morbide e la cui superficie è modellata da cerchi concentrici che riproducono onde in espansione che si intersecano le une alle altre evocando il messaggio di Absolut Voices; a rendere unica ogni bottiglia di questa limited edition la presenza di un medaglione personalizzato in una delle quattro vivaci colorazioni azzurro, rosa, viola e verde acqua. All’interno del vetro blu zaffiro, l’essenza premium di Absolut Vodka è composta da ingredienti selezionati, ogni goccia d’acqua e ogni seme di grano provengono da una fonte, un villaggio e una comunità della Svezia. La limited edition Absolut Voices rappresenta l’ultimo tassello della campagna #IRL (in real life), che sottolinea l’importanza dell’essere uniti anche se a distanza in questo particolare momento storico.

https://www.absolut.com/it

Gin Engine

Il Gin biologico delle Langhe 100% italiano, dall’estetica inaspettata e dirompente, nasce da un’idea di Paolo Dalla Mora, imprenditore nel settore della moda e degli spirits. Engine celebra un immaginario fatto di lattine di olii e carburanti, gare di motocross e veicoli da corsa, nel ricordo dei grandi miti degli anni ‘80 come l'intramontabile Dodge Charger, l’auto ribattezzata Generale Lee nella fortunata serie tv Hazzard. Ogni dettaglio del progetto, a partire dal nome, che significa infatti “motore”, è un omaggio proprio a quel mondo di auto e officine, ma anche parte di una memoria collettiva più ampia: Engine infatti è contenuto in una vera e propria tanica di latta da mezzo litro, che evoca l’iconico contenitore per l’olio delle macchine o per la miscela della Vespa, il Ciao, il Sì. Il packaging è originale anche nella grafica che nei suoi vari dettagli è un tributo a segni caratteristici del mondo delle macchine. Ha un carattere deciso in cui i profumi balsamici del ginepro sono completati dalle fresche note delle scorze di limone e dall’intenso profumo di salvia, su elegante sottofondo floreale. Un regalo perfetto per gli appassionati di distillati e degli intramontabili anni ’80.

https://www.engine.land

La nuova etichetta Neroperso di Enowinery

Due novità per il Natale per la cantina di Enoitalia e il suo ecommerce Enowinery: lo sparkling calendar, il calendario dell'avvento con 24 bottiglie selezionate tra le migliori bollicine di Enowinery, dal Prosecco DOC al Prosecco DOC Rosé, fino al Moscato Spumante, e Neroperso, il nuovo Appassimento Veneto che celebra un’antica tradizione persa e ritrovata nel tempo, con cassettina di legno. Un blend di vitigni tipici veneti con una forte predominanza della Corvina. Affinamento in acciaio e successivamente in botti grandi per 8 mesi. Un bel colore rosso rubino con sfumature granate. Al naso sprigiona un profumo complesso intenso e armonioso con note di frutta rossa matura, mentre in bocca è armonico, pieno e vellutato con un lungo finale e lievi note speziate. Due idee regalo uniche per un Natale dedicato ai winelovers.

https://www.enowinery.it

Agrimontana

L’amicizia e la collaborazione tra Agrimontana e Iginio Massari dura da ben cinquant’anni. Il Maestro è stato il primo cliente dell’azienda piemontese, nata nel 1972 a Borgo San Dalmazzo (CN), ed è tutt’oggi uno dei professionisti per il quale Agrimontana seleziona solo le migliori materie prime. Il consolidato rapporto tra queste due eccellenze dell’arte dolce ha dato vita alla speciale linea di prodotti “Selezione Iginio Massari”. Dopo il grande successo dei Marrons Glacés, confezionati in edizione limitata e numerata, e riproposti a grande richiesta anche per il 2021, nascono le Amarene chiare candite sotto sciroppo “Selezione Iginio Massari”. La nuova ricetta propone le Amarene in uno sciroppo leggero, dal colore più chiaro che esalta il gusto proprio delle amarene e ne fa l'ingrediente ideale per ricette di pasticceria come la Foresta Nera del Maestro Massari. La frutta, selezionata a mano e raccolta al giusto punto di maturazione, viene candita in piccole vasche, preservata nella sua dolcezza dal delicato sciroppo chiaro di canditura, che garantisce la conservazione ottimale di morbidezza, profumi e sapore.

https://www.shop.agrimontana.com

La miscela natalizia di Caffè Agust

Caffè Agust, torrefazione artigianale di Brescia, anche quest'anno propone un'edizione limitata per il Natale, la prima "griffata" EVO, la linea dedicata agli specialty coffee e ai monorigine. Si tratta di un caffè 100% arabica d'altura, quindi una miscela profondamente identitaria, delicata, con note dolci e agrumate, composta da soli caffè di singola piantagione (Etiopia Sidamo e Brasile Samambaia), così da garantire il massimo della tracciabilità di filiera, pensata per accompagnare i dolci natalizi, in particolare il panettone. Come metodo di estrazione è stata scelta la moka. Sia per la popolarità che per la sua capacità di esaltare le proprietà di questo blend.

https://agust.it

Il Kit di Cantina Urbana

Qual è il regalo perfetto per un wine lover curioso? Dargli la possibilità di assaggiare un vino... creato da lui! “Make Your Wine” di Cantina Urbana, l’urban winery di Milano, è un gioco pratico e divertente, che coinvolge nella creazione di un vino scelto da noi nel gusto e nell’etichetta. Con Make Your Wine è possibile vivere quest’esperienza a casa propria, in ufficio con i colleghi o dove si preferisce. Nel kit tre bottiglie da 0,5 l di vino rosso da tre diversi vasi vinari - acciaio, anfora e barrique -, misurini in vetro e cavatappi targato Cantina Urbana. È possibile creare il proprio vino, personalizzandolo. Quale regalo migliore di qualcosa che è veramente nostro?

https://www.cantinaurbana.it/visita/make-your-wine-experience

“Custodi del Vino” di Laura Donadoni

“Custodi del Vino” è il nuovo libro di Laura Donadoni (giornalista, sommelier certificata Ais, Vinitaly International Ambassador e unica donna italiana membro del prestigioso International Circle of Wine Writers di Londra; tra le sue collaborazioni, ci sono la guida Slow Wine e i magazine Somm Journal e Tasting Panel), che tratteggia un ritratto inedito dell’enologia italiana, attraverso le storie di chi mette la passione davanti alle difficoltà. Un libro che racconta le belle pagine del nostro Paese e che vi farà venire voglia di partire subito. Quello di Laura è un viaggio in tutte le regioni italiane dove ha incontrato e scoperto persone che, grazie al vino e attraverso il vino, hanno costruito e percorso un cammino di resistenza e di rinascita dei territori che abitano. Tra gli interventi presenti nel libro: Simone Moro per la Lombardia, Bruno Pizzul per il Friuli, Enrico Bartolini per la Toscana, Linus per l’Umbria, Mario Tozzi per il Lazio, Gino Sorbillo per la Campania.

https://www.slowfoodeditore.it

Rapsodia Caffè

Aromatica, delicata, accattivante: stiamo parlando di Rapsodia, ultima nata tra le miscele in capsula firmata Essse Caffè, torrefazione bolognese che porta l'alta qualità del caffè Made in Italy in tutto il mondo. Con Rapsodia, limited edition, Essse Caffè si supera ed esce dalla sua “comfort zone”: una miscela rotonda e particolare, studiata dai tecnici nei minimi dettagli, in una confezione elegante e raffinata. La miscela ha una prevalenza di arabica, quindi spiccatamente aromatica: preparando una tazzina di Rapsodia con l'esclusivo Sistema Espresso Essse Caffè si noterà che, alla vista, la crema si presenta con tessitura setosa, grazie alla presenza discreta nella miscela di robusta. Al sapore, un tono leggero di cacao e frutta secca; più spigliato il sentore di pepe nero, unitamente a cannella e, accennato, cardamomo. Non ultima, una pacata percezione di radice di liquirizia. Di particolare nota, il fatto che gli spiccati sapori e sentori speziati siano ottenuti solo con monorigini di caffè, senza alcun additivo o aroma artificiale. In più, il sistema esclusivo della macchina S12, dal design particolarmente accattivante e originale firmato Giugiaro Design, garantisce un caffè buono sempre, dal primo, fino al decimo della giornata.

https://www.esssecaffe.com

RD/19 Dry Gin

Il progetto nasce da un’idea e dalla passione dei fratelli Raoul e Douglas Meyer, figli d’arte sia da parte di padre, Raoul Meyer Senior, da sempre nel mondo degli Spirits&Beverage, sia da parte di madre, Brigitte Nielsen. RD/19 Dry Gin: un nome, un logo, un marchio pensato e costruito con le due iniziali dei nomi propri di Raoul e Douglas e il numero 19 che li accomuna nella data di nascita. La peculiarità di RD/19 Dry Gin è la procedura usata per distillarlo, che prevede la distillazione di ciascuna botanica, poi unita insieme alle altre. L’originale mix di sette botaniche, ricercate e selezionate con cura, conferisce un gusto esclusivo, capace di innovare ogni genere di cocktail e di trasformarlo in un’autentica esperienza. Ginepro e Genziana rappresentano la struttura di questo Gin e ne sostengono il complesso profilo aromatico e gustativo. La nota piacevolmente amaricata della Genziana e quella resinosa e balsamica tipica del Ginepro si legano ai toni freschi e agrumati di Bergamotto e Pompelmo.

https://www.rd19gin.com

La birra RESPECT del birrificio L’Orso Verde

RESPECT è la nuova birra di Natale del birrificio artigianale L’Orso Verde, che celebra il rispetto per le persone e il valore della condivisione: una Belgian Christmas Ale che L’Orso Verde dedica al Natale 2021. A rendere ancora più speciale la limited edition, l’allegra etichetta realizzata da Giuseppe di Lernia, illustratore professionista e collaboratore di diverse testate internazionali, che esprime la gioiosa atmosfera del Natale attraverso uno dei suoi simboli più amati, un paffuto Babbo Natale che si cala attraverso un camino e ne esce con una birra in mano. RESPECT ha il classico colore ambrato della birra belga ad alta fermentazione, arricchito da leggere sfumature color “tonaca di frate” donate da miele e zucchero candito; al naso offre un mix di profumi che riconducono all’atmosfera di festa: note olfattive decise e piacevoli di frutta matura, pasta di mandorle e panettone artigianale. Il corpo ricco e la schiuma fine e cremosa la rendono perfetta per essere gustata nelle fredde sere d’inverno, nonostante l’importante grado alcolico, una decisa freschezza accentua la sua piacevolezza.

shop.birraov.com

Postwave Brewing

È dall’incontro di due culture millenarie che nasce Postwave Brewing: un birrificio italo-cinese con sede produttiva a Xitang, una delle water-town più belle e meglio preservate dello Zhejiang. L’obiettivo comune non è la sola produzione di birra artigianale, bensì la creazione di cultura ed intercultura intorno ad essa. La birra è frutto della progettazione di mastri birrai italiani, che insieme a selezionati birrai cinesi sono riusciti a creare prodotti che rispettino i più alti standard produttivi e qualitativi di livello Europeo. La birra prodotta è senza pastorizzazione né microfiltrazione, di stampo Americano ed Europeo. Il design delle etichette è stato sviluppato da un giovane artista contemporaneo fra i più quotati a livello mondiale: Zhao Zhao. I prodotti di Postwave vogliono ricordare e preservare sia all’interno che all’esterno l’importanza e ed i valori del fare craft.

https://www.postwave-brewing.com

Di Indira Fassioni