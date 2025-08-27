KoRo Café: a Milano il benessere è servito

Caffè, matcha, creme e succhi: la coccola è liquida

Al KoRo Café il caffè si prende sul serio. Non solo espresso e cappuccino, ma anche versioni personalizzabili con latte vegetale (avena o soia) e chicche come il KoRoccino, arricchito con la crema KoRo preferita. E per chi preferisce alternative meno classiche, ci sono il KoRo Matcha e il KoRo Chai, serviti caldi o freddi, oltre a succhi come quello al melograno o lo shot zenzero e mandarino, energizzanti e pensati per dare la carica in modo naturale.