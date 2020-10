INgredients, la risposta al benessere

La mission di Sacco System è “supporting food culture and life”, ossia supportare la cultura del cibo e del benessere ma anche sviluppare le colture (ossia i batteri) per il settore alimentare e del benessere degli uomini e degli animali.

Dal 1872 si pone al fianco dei propri clienti per ricercare e produrre caglio, fermenti lattici e probiotici per la produzione di alimenti come formaggi, yogurt, salumi, prodotti da forno, conserve vegetali ma anche per l’industria nutraceutica producendo integratori probiotici per la salute di tutta la famiglia.

Dalla volontà di Sacco System prende vita INgredients, un nuovo progetto volto a divulgare al consumatore il mondo microscopico degli ingredienti e i loro benefici.

Caglio, fermenti lattici e probiotici sono presenti anche negli alimenti e nelle bevande che consumiamo quotidianamente, ma in pochi conoscono realmente cosa sono, la loro storia, e le caratteristiche e, come possono essere impiegati nella produzione dei prodotti finiti che troviamo sulle nostre tavole e nelle nostre case ogni giorno.

INgredients è lo spazio di incontro tra ingredienti e prodotti finiti per raccontare al consumatrore le storie di successo delle aziende partner, conoscere meglio i loro prodotti e scoprire una parte importante della filiera nascosta dietro a un’etichetta.

INgredients Town è una citta fantastica dove tutto è in fermento. Qui gli ingredienti prendono vita come veri e propri personaggi, raccontando le loro storie e le loro caratteristiche. Conosceremo Chimosina e Pepsina, enzimi fondamentali per la produzione del formaggio, Bulgaricus e Termophilus, responsabili della fermentazione dello yogurt ma anche Rhamnosus SP1 e i Bifidos, supereroi probiotici della salute e del benessere di tutta la famiglia.

Uno spazio “fuori dal comune” dove imparare divertendosi attraverso video, quiz, giochi e intrattenimento per grandi e per piccini. Attenzione al benessere e alla buona alimentazione sono gli ingredienti della ricetta che Sacco System vuole raccontare per far scoprire come il caglio, i fermenti lattici e i probiotici sono presenti nella vita di tutti i giorni, sebbene “invisibili”.

Un piano di comunicazione coinvolgente, educativo ed emozionale che si sviluppa attraverso la televisione, la radio, magazine tematici, i social e il mondo degli influencer per fare appassionare un pubblico sempre più ampio.