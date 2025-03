Il Tronco, tempio della apulian pizza

Tra i must c’è anche la Martinese, un omaggio alla Valle d'Itria con mozzarella, canestrato pugliese, crumble di fichi secchi, capocollo di Martina Franca e una riduzione di Primitivo di Manduria. La Murgia, invece, è una focaccia farcita che racchiude il meglio dei prodotti locali: capocollo di Martina Franca, stracciatella di Andria e melanzane sott’olio artigianali. Per chi cerca qualcosa di più tecnico, c'è la Tre Cotture: un impasto che attraversa tre fasi di cottura – prima a vapore, poi fritto e infine passato in forno – per dare vita a una croccantezza unica all’esterno e una morbidezza sorprendente all’interno, che si sviluppa morso dopo morso.