Il ristorante RetroBottega lancia il delivery vegetale a Roma

Frutta e verdura di stagione, selezionata con produttori biologici e biodinamici: è questo il segreto di RetroBottega , il ristorante degli chef Alessandro Miocchi e Giuseppe Lo Iudice , ora chiuso per l’emergenza Corona virus. Sito a Roma, in via della Stelletta, è un luogo conviviale, offre una cucina sorprendente, che stupisce il palato come l’occhio, priva di autocompiacimenti, con una cucina decisa e gustosa, che colpisce per l’immediatezza dei sapori e la ricerca accurata delle materie prime.

Un costante impegno gastronomico etico e sostenibile di fine dining, da sempre tratto distintivo di RetroBottega, che ora si amplia per continuare a sostenere un circuito economico virtuoso tra produttori e materie prime, ristorazione e consumatore finale.

Cercando così di arginare la crisi economica del settore e ponendo le basi per ripartire il prima possibile a pieno regime.

RetroBottega, infatti, ha deciso di allargare l’offerta di RetroDelivery ed offrire un servizio di spesa a domicilio, sia vegetale che non; una scelta basata sulla necessità di sostegno e sviluppo del format del ristorante, di cui fanno parte piccoli e medi produttori bio, contadini e vignaioli, accuratamente selezionati nel tempo da Lo Iudice e Miocchi.

Da sabato 28 marzo, oltre ai deliziosi panini, sono disponibili i Veg Box, pensati per assicurare frutta e verdura a chi non può muoversi da casa per fare la spesa, oltre che per incentivare le persone ad evitare le file al supermercato e ai negozi di alimentari.

Inoltre, la volontà di RetroBottega è quella di valorizzare i prodotti dei piccoli produttori selezionati, che già collaborano con il ristorante e che, in questo momento di emergenza, sono fermi.

Insalate con misticanza, pasta fresca ripiena di RetroPasta, Box Vegetali che comprendono “cesti” di frutta, ortaggi e verdure selezionate dagli chef: tutte materie prime di altissima qualità, coltivate in regime biologico o biodinamico, provenienti dal territorio nazionale.

I Veg Box sono disponibili in due varianti: una media, adatta al fabbisogno settimanale di un nucleo familiare di 2 persone, e una grande, per una famiglia di circa 4 o più persone.

“La selezione di parte dei prodotti vegetali del delivery – spiega Alessandro Miocchi – è fatta in collaborazione con Guido Botticelli, che non è un semplice fornitore di materie prime, ma un vero e proprio ‘pusher’. Le sostanze che vende non sono né chimiche né tantomeno illegali, ma hanno comunque il potere di alterare la percezione esaltando tutti i cinque sensi. I prodotti selezionati parlano lingue antiche e locali, che non hanno viaggiato attraverso continenti prima di finire sulle nostre tavole. Materie prime coltivate dalle sapienti mani di piccoli agricoltori, allevatori e contadini tra i più rappresentativi della tradizione culinaria regionale italiana. Una selezione curata che tiene conto dei limiti della stagionalità e della territorialità”.

Box Vegetali Medio: un box di 7 kg frutta e verdure di stagione, accuratamente selezionate

Box Vegetali Grande: un box da 10 kg di frutta e verdure di stagione miste, accuratamente selezionate da RetroDelivery e dai singoli produttori

Box Mista: 8 kg di frutta e verdura mista, un pezzo di carne, 1 formaggio, 1 salsa di pomodoro selezione RetroBottega, 1 pane casareccio RetroBottega, 500 gr di pasta fresca, 1 bottiglia di Retrobianco (100% Catarratto), imbottigliato in esclusiva per RetroBottega dall’azienda agricola Francesco Guccione.

https://www.retro-bottega.com/

info@retro-bottega.com

Di Indira Fassioni