Coscienza umana ed ambientale, amore per i viaggi, spirito d’avventura e voglia di mettersi in gioco: questi sono gli ingredienti che hanno condotto

David Pavel e Klara Dohnalova

ad ideare e realizzare .pepper..field, un progetto di pepi coltura in agricoltura biologica, equa e solidale riconosciuto dalla Comunità Europea e dall’ONU.

Ci troviamo ai piedi dei monti Dâmrei, nel sud ovest della Cambogia; clima tropicale caldo e umido, vicinanza al mare e un suolo ricco di minerali. Condizioni d’elezione per la crescita del pepe di Kampot, il pregiato pepe da sempre apprezzato dai migliori chef al mondo dotato di una

particolarissima aromaticità

sapore intenso ed unico

e dal, classificato come IGP.

È bello pensare che .pepper..field sia legato a doppio filo con il concetto di

serendipity

senza uso di pesticidi

irrigato con l’acqua piovana

prodotto IGP

varietà del classico Piper nigrum

. Nasce infatti dall’idea dei due globetrotters, nati in Repubblica Ceca, David e Klara, che scoprono il pregiato ingrediente durante un viaggio in Cambogia e rimangono colpiti dalla dura realtà di sfruttamento umano ed ambientale che caratterizza la filiera di coltivazione, maturazione raccolta e commercializzazione del prodotto. Da qui la folgorante idea di dare vita ad un progetto di pepi coltura sostenibile che dal 2020 ad oggi ha aiutato a sostenere più di 200 famiglie di agricoltori cambogiani, garantendo loro un guadagno diretto e stabile con condizioni di lavoro dignitose, mediante i concetti di filiera sostenibile, e di commercio equo e solidale. .Pepper..field promuove la coltivazione del pepe di Kampot secondo metodi secolari, raccolto a mano e confezionato sottovuoto subito dopo la raccolta o, nel caso del pepe verde, la liofilizzazione, in modo da garantirne la massima qualità e freschezza. Essendo undeve essere sempre accompagnato da quattro certificati obbligatori che ne garantiscono la tracciabilità. Piccola chicca: forse non tutti sanno che il pepe di Kampot è unae le diverse colorazioni del frutto sono legate ai diversi stadi di maturazione.

.Pepper..field mette a disposizione sul mercato varie tipologie di pepe di Kampot. Tra tutte spicca Verde di Kampot liofilizzato che conserva gli aromi e le caratteristiche organolettiche del pepe fresco; è particolarmente apprezzato per bistecche, salse, pasta, e perfino dolci. Il Nero di Kampot, raccolto allo stadio di maturazione verde ed essiccato al sole; ottimo per speziare i primi e le carni rosse Il Rosso di Kampot, raccolto a piena maturazione, adatto per pesce, carni bianche, selvaggina, insalate e cioccolati. Quest’ultimo pepe, se sbucciato, si trasforma in Bianco di Kampot, consigliato in abbinamento con zuppe, formaggi e marinature per grigliate di carne e di pesce. Insomma, da un'unica pianta tutte le tipologie di pepe di alta qualità, coltivate e commercializzate secondo standard di sostenibilità ambientale e di commercio equo e solidale.

Di

Indira Fassioni