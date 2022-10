Il gelato? Salato, e anche d'inverno

Al contadino non far sapere - Foto Arianna Bonucci

Al contadino non far sapere - Foto Arianna Bonucci

Avete mai provato dei tagliolini al guanciale con gelato burro e salvia? Oppure una granita di pompelmo con capesante al miele? E che dire di un sorbetto al mango su carpaccio di pesce spada? Questi sono solo alcuni degli “esperimenti” raccolti nel libro “Il gelato tutto l’anno” (Mondadori Electa).

In questo volume Massimiliano Scotti – nominato miglior gelatiere d’Europa – ci svela i suoi segreti per realizzare in casa 45 ricette, dai grandi classici a gusti d’autore dolci e salati, come il gelato burro e acciughe. 160 pagine per sfatare il luogo comune che il gelato si possa mangiare solo in estate e per sperimentare abbinamenti creativi in ogni stagione.

“Una volta, la parola «gelataio» era un mezzo insulto che veniva rivolto a chi si vestiva di bianco” spiega l’autore del libro “anche se tra i momenti più belli dell’infanzia c’è l’attesa di ricevere il proprio cono colorato dopo aver passato in rassegna la sfilza sterminata di gusti esposta nel freezer. Fragola, cioccolato, pistacchio, nocciola... Oggi, forse con l’idea di non sminuirmi, di dare la giusta dimensione al mio impegno e al prodotto top di gamma che ho imparato a preparare, mi chiamano «chef gelatiere». Eppure, nonostante il nome diverso, l’essenza del mio mestiere non cambia.”

Il gelato di Massimiliano Scotti ha conquistato in pochi anni ristoranti stellati e “luxury hotel”, (ad esempio il Grand Hotel Alassio Beach & Spa resort) diventando il protagonista di moltissimi piatti gourmet, specialmente nelle versioni salate. La sua gelateria Vero Latte (nata nel 2015 a Vigevano, oggi vero e proprio brand) è la quinta gelateria al mondo secondo il Gelato Festival World Ranking: tra gli altri, fornisce il gelato per lo Chef Carlo Cracco e per il bistrot presente all'interno della Vigna di Leonardo.

Di Indira Fassioni