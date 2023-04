Il debutto di Alain Ducasse a Roma

Per tutti i gusti

L'espressività è in tavola

Aprirà ad ottobre 2023 nel cuore di Roma il nuovo hotel RomeoRoma, cinque stelle lusso in Piazza del Popolo, gemello dell’omonimo hotel sul golfo di Napoli (in cui è presente il ristorante Il Comandante, una stella Michelin guidato dallo Chef Salvatore Bianco), la cui guida della cucina sarà affidata allo Chef più stellato al mondo: Alain Ducasse. Sessantasei anni, ben 14 Stelle Michelin nel 2022, Ducasse è definito “l’imperatore della cucina francese”.

Il Romeo hotel aprirà nel centro storico, all’inizio di via di Ripetta, a pochi passi da Piazza del Popolo. E, a meno di 400 metri da dove a giugno aprirà il Bulgari hotel, con il Ristorante - Niko Romito dell’omonimo tristellato abruzzese. Le due insegne renderanno così la zona uno dei punti nevralgici dell’alta cucina della Capitale.

Questa apertura segna il debutto a Roma di Ducasse e del suo gruppo, che conta 34 ristoranti (9 bar) in tre continenti e 7 Paesi, di cui 20 hanno almeno una Stella Michelin, che, attualmente, ha le “stelle” più luminose nei tristellati Louis XV a Monco e The Dorchester di Londra.

Il menu di Alain Ducasse

Si attende con ansia il menu per il RomeoRoma hotel firmato da Ducasse, che nel 2005 è stato l’unico chef al mondo a dirigere contemporaneamente tre ristoranti da Tre Stelle Michelin. Ducasse ha anche collaborato con l’Agenzia Spaziale Europea per la realizzazione di pasti da inviare agli astronauti in orbita.

Da sottolineare che Ducasse è anche Brand President della guida Les Collectionneurs, la community che riunisce albergatori, ristoratori e viaggiatori accomunati dal gusto per il viaggio e che ad oggi conta 540 strutture in 11 Paesi, 92 in Italia.

Come sarà il nuovo RomeoRoma

Così come in Campania, a progettare la nuova struttura dell’imprenditore Alfredo Romeo è stata un’archistar. Se a Napoli è stato chiamato il nipponico Kenzo Tange a firmare il restyling della storica sede della flotta Lauro, a Roma il progetto di trasformazione del Cinquecentesco Palazzo Serroberti - Capponi è a cura dello studio Zaha Hadid.

Al suo interno, il Romeo avrà 74 camere e suite tutte diverse, un cortile aperto di duemila metri quadrati con piscina interna ed esterna, una lounge e un rooftop bar, oltre uno spazio wellness e spa. E, naturalmente, i ristoranti: uno dedicato alla tradizione, l’altro con la proposta fine dining firmata da Ducasse, che il mese prossimo inaugurerà la partnership con un’inedita cena a quattro mani a Napoli, con lo Chef Salvatore Bianco de Il Comandante, insegna gourmet del Romeo partenopeo.

La Romeo Collection

Il nuovo hotel RomeoRoma di Piazza del Popolo segnerà anche la nascita della Romeo Collection. Cucine gourmet d’eccellenza, architetture importanti e valorizzazione degli interni con opere d’arte, il che rende le strutture come delle case-museo. Basti pensare che la sede di Napoli ospita una collezione privata con oltre cento opere di artisti contemporanei come Mario Schifano, Renato Guttuso, Andy Warhol, Christophe Tixier, Mimmo Paladino e Marc Chagall. E il nuovo Romeo Roma - assicurano dal gruppo - non sarà da meno.

Di Indira Fassioni