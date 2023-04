Florence Cocktail Week torna a Firenze: tutte le novità del 2023

La settima edizione della Florence Cocktail Week torna a casa più esplosiva che mai, con tante novità in arrivo. Il Festival, organizzato da Paola Mencarelli e patrocinato dal Comune di Firenze, con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze, segue lo schema delle ultime nate Venice Cocktail Week e Cortina Cocktail Weekend.

La rassegna prevede eventi, masterclass, guest con ospiti di fama italiana e internazionale, presentazioni di prodotti e di libri, tour del Caffè Storici. Il tutto declinato in diversi momenti della giornata, dai Brunch alle Night Shift.

Il format della Florence Cocktail Week

Sette giorni di eventi diffusi in 46 cocktail bar selezionati (suddivisi in Bar d’Hotel e Cocktail Bar), preceduti da altri sette giorni in 85 cocktail bar delle 9 provincie toscane per la Tuscany Cocktail Week, andata in scena dal 10 al 16 aprile. Ogni locale selezionato presenta una Cocktail List #FCW23 creata ad hoc per la manifestazione: un Signature Cocktail #FCW23, un Drink RiEsco a Bere Italiano dedicato al Made in Italy e un Eco Cocktail dedicato alla sostenibilità.

Il calendario della Florence Cocktail Week è ricco di eventi e non manca la parte educazionale pomeridiana con seminari e masterclass, volti alla conoscenza di prodotti, tecniche di miscelazione e format di bar, oltre a presentazioni di libri e incontri culturali di approfondimento. Ampio spazio anche all’intrattenimento serale con eventi e party a tema, cocktail list dedicate e la partecipazione di Guest bartender tra i migliori del panorama italiano ed internazionale.

Le novità del 2023

Il mondo della mixology è in continuo fermento la Florence Cocktail Week le sta dietro. Ecco perché cambia di anno in anno, rielaborando o eliminando elementi del passato e creandone di nuovi per dar vita a un progetto unico e dinamico che sviluppa un’idea diversa di fruizione del drink.

“Le nostre cocktail week non sono manifestazioni standardizzate” racconta Paola Mencarelli. “Per mantenere viva l’energia e la curiosità mi piace rivedere ogni anno il format, introducendo novità e modificando i punti che con il passare del tempo diventano monotoni. Creare o cavalcare tendenze fresche e di valore è per me un modo per dar vita a appuntamenti unici e stimolanti”.

Collaborazione con Tel Aviv Cocktail Week - Nasce la collaborazione con una delle più frizzanti cocktail week a livello internazionale: Tel Aviv Cocktail Week, che si terrà nella capitale israeliana dal 14 al 20 maggio 2023. Grazie al supporto di Pernod Ricard e in collaborazione con Israel Tourism Office, ITA Airways e Sand Tour, Florence Cocktail Week ospita la rassegna di guest shift “Tel Aviv Cocktail Week goes to Florence Cocktail Week!”, anticipate da una presentazione alla stampa Mercoledì 19 aprile presso The Social Hub Florence.

Young Guest Bartender - Novità per questo 2023 l’iniziativa Young Guest Bartender, nata per dar voce alle nuove generazioni di Bartender, coinvolgendo i giovani bartender under 25 in una GUEST che li vedrà protagonisti dietro al bancone - da soli o accanto alle star della miscelazione - dei cocktail bar #FCW23. Gli Young Bartender selezionati dovranno dimostrare il proprio talento ma anche la propria professionalità nel contattare un’azienda, decidere e richiedere i prodotti da utilizzare, elaborare la cocktail list della serata, realizzare la locandina dell’evento, presentare la guest a uno dei cocktail bar partecipanti e lanciare sui social la propria guest. Ad aiutare i giovani bartender un Tutor d’eccezione: Antonio Ferrara, Bar Manager di Aman Venice, al quale i partecipanti under 25 potranno chiedere consigli e suggerimenti. Una giuria di esperti del settore valuterà poi la guest più interessante che sarà annunciata a fine manifestazione.

La grafica #FCW23 - Novità anche per la modifica della cromia, uno dei must del susseguirsi delle edizioni del festival fiorentino. Per Florence Cocktail Week 2023 resta l’International Klein Blue (IKB) della sesta edizione. Il colore creato dall’artista visionario francese Yves Klein che ha contribuito alla revisione del mondo dei colori convenzionali, diventato in parallelo un inno alla luminosità e alla forza creativa. La rottura con il passato a livello grafico sta non solo nella scelta di mantenere fisso il colore dell’edizione precedente, ma anche nell’introduzione di uno complementare al principale, seguendo le tendenze del momento: per questa edizione é il magenta, colore dell’anno 2023.

Di Indira Fassioni