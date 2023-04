L'Arte si celebra anche in cucina nel World Art Day

Proclamata dall’Unesco nel 2019, il 15 aprile è il World Art Day, la giornata che unisce tutto il mondo in un’unica grande festa dedicata all’Arte, volta a rafforzare il legame tra Arte e società e ad incoraggiare una migliore consapevolezza della diversità delle più svariate espressioni artistiche, per diffondere coscienza e conoscenza del mondo dell’Arte.

Come si legge nelle motivazioni ufficiali “L'Arte alimenta la creatività, l'innovazione e la diversità culturale tra tutti i popoli del mondo e gioca un ruolo importante nel condividere conoscenza e incoraggiare dialogo e curiosità”. In tutto il mondo la giornata viene onorata con iniziative, dibattiti, conferenze, laboratori, ed è quindi immancabile il punto di vista culinario: ecco i menu e i piatti degli Chef che ci incantano con le loro creazioni artistiche.

Mag City, la drink list ispirata alle fermate della metropolitana milanese

Sono trascorsi undici anni da quando al MAG Navigli è stato servito il primo cocktail e tre anni al MAG La Pusterla. Per questa occasione, il gruppo Farmily ha deciso di ripercorrere gli anni passati rivisitando l’iconica drink list della stagione autunno/inverno 2017, con un design e un format originale in chiave comics e proponendo inoltre nuovi cocktail. “MAG City” è la scoppiettante e fumettosa drink list del MAG La Pusterla e MAG Navigli ispirata alle fermate della metropolitana di Milano, illustrata attraverso il mondo dei fumetti con il contributo del fumettista Giuseppe Camuncoli.

Il menu de Il Frantoio dedicato al Perugino

Ispirato allo stile e ai colori del Divin Pittore, il nuovo menu fine dining de Il Frantoio di Assisi è stato elaborato dallo Chef Lorenzo Cantoni ed è dedicato al Perugino. Il menu celebra l’artista nell’anno della ricorrenza dei 500 anni dalla sua morte e rende omaggio al più grande rappresentante della pittura umbra del XV secolo, Maestro di Raffaello. Sette portate “tra Medioevo e Rinascimento” che riportano nel piatto il disegno ben definito ed elegante che ha contraddistinto la cifra di Perugino, le sue raffinate modulazioni del chiaroscuro, le armonie, i colori dolcemente sfumati, le prospettive attentamente studiate, le figure cariche di grazia delicata e dolce melanconia, di equilibrio ideale. Lo stesso equilibrio che Cantoni utilizza nel bilanciare le acidità nei suoi piatti. Si inizia con due antipasti, “Quinto quarto di volatili al vinsanto, pane” e “Uovo & Uovo, ricotta veg, cipolla di Cannara, farina d’olio DOP il Frantoio”; si prosegue con il primo piatto “Zuppa, verza, cavolo nero, erbe spontanee, mezze maniche” e poi con il secondo “Lepre in civet, polenta, zafferano”; si chiude in dolcezza con “Ciambella, mosto ricotto”. Cantoni, ci ricorda così che la cucina è studio, sperimentazione, valorizzazione del territorio, ma anche un bellissimo gioco di contaminazioni, dove il gusto estetico si sposa perfettamente con i sapori.

Terrammare Milano e le Ceramiche di Cerruto

Il World Art Day si celebra anche da Terrammare, il ristorante 100% siciliano nel cuore di Brera, in cui l’amore per il buon cibo è coniugato a quello per l’Arte. Oltre a poter assaporare i piatti realizzati dalla Chef Giada Botarelli, sarà possibile ammirare e acquistare direttamente al ristorante le ceramiche artigianali dipinte a mano dell’azienda siciliana Cerruto di Modica, che da 32 anni propone oggetti di design unici che coniugano tradizione, contemporaneità e creatività.

Cenare tra i quadri di Klaus Prior al Quadri Bistrot

Al Quadri Bistrot di Milano, in via Solferino, è possibile pranzare al Cocktail Bar o al ristorante gourmet, circondati dalle opere dell'artista tedesco Klaus Prior. Dopo 15 anni dall'ultima esposizione meneghina a Brera, il pittore e scultore sceglie Quadri Bistrot per riportare a Milano le sue opere d'arte contemporanea. I quadri esposti sono stati scelti poiché conviviali, comprensibili e stimolanti per un pubblico eterogeneo. Incoraggiano alla conversazione e al confronto tra gli ospiti a tavola, grazie alle macchie di colore principalmente di bianco e nero, i colori del locale, e il giallo, che ricorda Milano. Il menù ad hoc viene creato ogni giorno dallo Chef e patron Riccardo Quadri, la cui cucina affonda le radici nella grande tradizione italiana, con influenze internazionali, ingredienti da tutto il mondo e twist inaspettati.

Il nuovo Innocenti Evasioni

La nuova sede del ristorante in via Candiani, allo scoccare esatto del 25° anniversario, ha segnato l’inizio di una nuova era per uno dei ristoranti che ha fatto storia nella città di Milano. Un luogo contemporaneo, aereo e luminoso, circondato da grandi vetrate affacciate su uno splendido e ampio giardino alberato, caratterizzato da pulizia estetica e formale. Il nuovo locale vede noce canaletto e lamiera di ferro che si intrecciano con eleganza in un ambiente ulteriormente impreziosito da lampadari di design e opere d’arte contemporanea firmate da Fabio Pietrantonio, grande amico di Chef Tommaso Arrigoni e da anni suo consulente artistico.

Paradis Pietrasanta, ispirato all’Arte

Paradis Hotel e Paradis Agricole sorgono nella cittadina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, rispettivamente come un boutique hotel di lusso ispirato all'arte e come un agriturismo di lusso ispirato al concetto di un un’azienda agricola 100% biologica. La cucina è oggi guidata dallo Chef Alessio Bianchini e coniuga i sapori del mare con quelli di terra e con la selvaggina con una costante: i prodotti dell’Agricole, curati e pensati dal seme al piatto.

BistRo Aimo e Nadia, un menu all’insegna del design

Food e design si incontrano in uno spazio conviviale e si esprimono in maniera complementare: il fascino del design d’interni, curato da Rossana Orlandi in collaborazione con Etro, si fonde ai piaceri del gusto e della convivialità, elementi fondamentali della proposta gastronomica e del servizio curati dalla nuova giovane Chef Sabrina Macrì al timone di BistRo. Carte da parati, tessuti e imbottiti Etro Home conferiscono armonia creando un ambiente unico e di grande fascino che rappresenta a pieno la filosofia del design. Il place to be di cui non sarà possibile fare a meno: tra una visita e l’altra, il BistRo Aimo e Nadia darà ai suoi ospiti confort e perfetto ristoro immersi tra elementi di design, pezzi vintage sapientemente accostati a nuove produzioni firmate da designer, noti ed emergenti, scoperti da Rossana Orlandi.

Il festival "Umbria Primavera in Cammino"

Non solo in menu e piatti, l’Arte si ritrova anche nella scoperta dei borghi più belli d’Italia e dei suoi prodotti. Il festival “Umbria Primavera in Cammino” è l’iniziativa di outdoor alla scoperta de “Le Terre dei Borghi Verdi”, con escursioni guidate da percorrere insieme a cinque dei più importanti influencer dei cammini in Italia. Il trekking di sabato 15 aprile si terrà ad Amelia (Tr) lungo il “Cammino di Germanico”, guidati dalla trekker Federica Figliuolo e dal poeta e “paesologo” Franco Arminio, che guideranno l’itinerario lungo il percorso dal centro di Amelia alle sue sette frazioni, intrecciandosi con la rete dei Sentieri Amerini e prendendo il nome dalla statua bronzea del generale romano Nerone Claudio Druso Germanico. Al termine la degustazione dei prodotti dell’eccellenza alimentare del territorio “Amerino Tipico. Terra, sapori e comunità” con cinque eccellenze del territorio: l’olio e.v.o. Rajo del Frantoio Suatoni, la fava cottòra presidio Slow Food, i vini Amerini di Cantine Zanchi, Cantina Sandonna di Giove ed i salumi di qualità dell’Azienda Tamburini.

Di Indira Fassioni