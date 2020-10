Il 25 ottobre è il World Pasta Day: i pastai italiani uniti in una spaghettata virtuale

Durante la settimana, infatti, i ristoranti di tutta Italia hanno aderito all’iniziativa, inserendo nei loro menù una ricetta ispirata al tema di questa edizione, usando gli hashtag #VivoMediterraneo e #WorldPastaDay.

Il 25 ottobre, Giornata Mondiale della Pasta, un social pasta party unirà il mondo in una spaghettata virtuale.

La manifestazione è curata e ideata dai pastai di Unione Italiana Food (già Aidepi) e IPO - International Pasta Organization, che ogni 25 ottobre celebra il piatto simbolo della Dieta Mediterranea, per raccontare e assaporare l’eccellenza italiana della pasta, da sempre icona di una buona e sana alimentazione.

Quest'anno, nella sua 22° edizione, la Giornata Mondiale della Pasta si incrocia con un'altra ricorrenza importante: i 10 anni della Dieta Mediterranea Patrimonio Unesco. E l’unione è immediata.





È “un simbolo della buona e sana Dieta Mediterranea”: una delle motivazioni più gettonate da chi sceglie di mangiare un piatto di pasta (Fonte: ricerca Doxa/Unione Italiana Food 2019). Cioè 9 italiani su 10, che affermano di mangiarla regolarmente, con addirittura i super-fan che la consumano tutti i giorni (il 36%, quasi uno su quattro).

In un regime mediterraneo che si rispetti, non può mancare: universale, globale, in grado di adattarsi alle diverse tradizioni nello spazio e nel tempo, da gustare alla “maniera classica” o in inediti matrimoni di sapori. È democratica perché sposa ingredienti poverissimi e prodotti pregiati, non ha preclusioni di convinzioni alimentari e religiose, sta bene con tutto (carne, pesce e, sempre più, verdure).





Unione Italiana Food ha invitato istituzioni, stakeholder, chef, ristoranti e pasta lovers a raccontare in un piatto la passione per la pasta e per il vivere Mediterraneo. Chef e ristoranti di tutto il mondo sono stati coinvolti ad ideare una ricetta a base di pasta ispirata alla nuova dieta mediterranea, lasciandosi ispirare dai 10 punti cardine del movimento #VivoMediterraneo, proponendo la ricetta nella carta del proprio ristorante e usando gli hashtag #WorldPastaDay e #VivoMediterraneo per parlarne sui canali social coinvolgendo la propria community.





L’invito di Unione Italiana Food e IPO è esteso anche a blogger e pasta lover: il 25 ottobre, un social pasta party abbraccerà i 5 continenti in una spaghettata virtuale.

Con gli hashtag #VivoMediterraneo e #WorldPastaDay, tutti potranno postare foto e video della loro idea di pasta mediterranea per celebrare lo stile di vita mediterraneo famoso in tutto il mondo.

I migliori saranno condivisi e menzionati sui canali social ufficiali We Love Pasta.

