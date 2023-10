Il 2 ottobre è il Pollo Arrosto Day

Le domeniche a pranzo dai nonni, le cene in famiglia o l’inizio di un amore: quando si parla di pollo arrosto con le patate sono tanti i pensieri che tornano alla mente. Un piatto simbolo di convivialità, condivisione e calore familiare, che come ogni anno si festeggia ad ottobre.

Quest’anno il Pollo Arrosto Day giunge all’edizione numero sette, che torna lunedì 2 ottobre 2023 con una maratona di appuntamenti online volti a celebrano il piatto di carne più consumato dagli italiani e apprezzato in tutto il mondo. La ricorrenza è promossa da Unaitalia, l’associazione nazionale di produttori di carni bianche, che trasmetterà la maratona live a partire dalle ore 11 sui canali social di W Il Pollo e degli chef e influencer coinvolti, seguendo l’hashtag #PolloArrostoDay.

Una giornata sul web per raccontare le diverse “anime” del pollo arrosto: da quella popolare delle rosticcerie a quella gourmet degli Chef, fino a quella familiare con le ricette della nonna o della mamma, che rievocano il ricordo più caro del pollo arrosto per il 56% degli italiani.

Dati e consumi di pollo

Dal 2011 al 2020 il consumo di antibiotici in avicoltura è diminuito del 90% e la produzione avicola italiana emette circa il 50% in meno di Co2 rispetto alla media mondiale. Nel 2022, il settore avicolo italiano è stato l’unico autosufficiente di tutto il comparto zootecnico (100,8%), dato che conferma la bontà del lavoro svolto dalla filiera. Il settore impiega 64mila persone e fattura in un anno 7,35 miliardi di euro.

Nel 2022, il fatturato industriale si è attestato complessivamente a quasi 7 mld e 350mln, 5mld 350mln per le carni avicole e 2mld per le uova. Il calo dei consumi pro-capite (-4,3% sul 2021), in prevalenza di tacchino, passati da 21,43 a 20,5 kg, non ha intaccato la passione degli italiani per le carni bianche, che continuano ad essere le più amate con il 35% degli acquisti domestici.

Nel 2022, le aziende del settore hanno devoluto un contributo economico che ha permesso al Banco Alimentare di distribuire, tramite le strutture caritative convenzionate, l’equivalente di 520.000 pasti a persone e famiglie in stato di bisogno, che nel nostro paese arrivano a 5,6 milioni. Donati inoltre un nuovo camion refrigerato per la raccolta degli alimenti freschi e surgelati e 9.500 kg di prodotto congelato. (Fonti: Ema, Istat)

Curiosità sul pollo

Lo sapevate che...? Brad Pitt da ragazzo ha lavorato per una catena di ristoranti vestito da pollo; Come riporta Marco Gavio Apicio, gli antichi romani furono grandi consumatori di uova e galline e si dilettavano in ricette decisamente lontane dai nostri gusti attuali, come spezzatino di pollo accompagnato con pane d’avena, miele, aceto, formaggi, pinoli e capretto; Anche Napoleone aveva una predilezione per il pollo. Dopo vittoria contro le truppe austriache, il cuoco delle truppe francesi Dunand cucinò un piatto con gli ingredienti reperiti in loco dai contadini della zona, ovvero il Piemonte. Nacque così il Pollo alla Marengo che Napoleone apprezzò al punto tale che divenne il piatto da consumare dopo ogni vittoria; La ricetta preferita di Martin Scorsese è Lemon and Garlic Chicken, preparato tassativamente dalla mamma Catherine; Il cibreo è stato uno dei piatti preferiti di Caterina de’ Medici. Si tratta di un piatto semplicissimo, a base di uova, arricchite con brodo di carne, cipolle, salvia, fegatini, creste, bargigli e cuori di pollo. Si racconta che ne fosse talmente golosa che prese una pericolosissima indigestione; Il Coronation Chicken è un piatto freddo a base di pollo, tra i più popolari della gastronomia britannica. Inventato appositamente per la regina Elisabetta II, la sua elegante e spartana semplicità l’ha reso una delle più diffuse specialità della Gran Bretagna; Il Dalai Lama, vegano per credo, venne costretto dal suo a mangiare carne di pollo saltuariamente a causa di una malattia debilitante, che potè essere curata proprio grazie alle proprietà nutrizionali della carne di pollo povera di grassi e ricca di proteine e sali minerali.

Gli ospiti dell’edizione 2023

I primi protagonisti del #PolloArrostoDay 2023 di lunedì 2 ottobre 2023 sono gli Chef stellati Alessandro Negrini e Fabio Pisani del ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia* di Milano, che prepareranno la loro ricetta inedita gourmet di pollo arrosto con le patate.

Ormai una certezza del #PolloArrostoDay, l’ospite ambassador Chef Max Mariola, il quale si unirà all’evento più gustoso dell’anno in diretta social dalla sua cucina alle ore 12, per presentare la sua versione del pollo arrosto con le patate. Insieme a lui, un ospite misterioso che verrà svelato il 2 ottobre.

Alle ore 13 sarà la volta dei 2Men1Kitchen, influencer sperimentatori in cucina dove niente è come sembra.

Ospite, inoltre, il professor Silvano Fuso, docente di chimica e divulgatore scientifico.

Di Indira Fassioni