Grandi Chef interpretano la Fontina DOP

Inserita tra i 26 formaggi migliori al mondo dal Wall Street Journal, la fontina ha ottenuto nel 1996 la Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) dall’Unione Europea, diventando un’eccellenza della nostra gastronomia. L’origine del nome è incerta: forse deriva da un alpeggio di produzione chiamato Fontin o dal villaggio di Fontinaz. Oppure dal termine francese antico "fontis", a indicare la particolare capacità della pasta di questo formaggio di fondersi col calore. Ciò che è certo è che vede la sua nascita nel lontano 1270, sebbene la prima testimonianza iconografica risalga al XV secolo, in un affresco del castello di Issogne. Il formaggio, prodotto unicamente in Valle d’Aosta, diventa protagonista di “FontinaMI”, un’iniziativa promossa dal Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina, per far scoprire al pubblico come il rinomato prodotto possa essere interpretato in maniera innovativa dando vita a creazioni originali e gourmet.

Da lunedì 21 a domenica 27 febbraio 2022 le migliori forme di Fontina DOP d’Alpeggio sbarcano a Milano, grazie a sette celebri Chef milanesi, di cui alcuni stellati, che proporranno in carta per l’intera settimana uno o più piatti inediti realizzati per l’occasione. Per un’intera settimana in varie zone del capoluogo lombardo, “FontinaMI” porterà tutta la dolcezza della Fontina DOP nelle sue diverse espressioni di consistenza, sapore, aroma e nobili qualità.

“Tutti conoscono la Fontina, ottavo formaggio di latte vaccino per importanza tra i formaggi DOP italiani, ma forse non tutti sanno che è un prodotto di montagna con caratteristiche uniche – afferma Andrea Barmaz, Presidente del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina. - “Desideravamo far conoscere, anche fuori dai confini regionali, la Fontina DOP d’Alpeggio, definita il prodotto caseario d’eccellenza più alto d’Europa, valorizzandolo grazie alla creatività di grandi Chef che lo interpreteranno ognuno a proprio modo. Questo particolare tipo di Fontina ha un gusto e un aroma unici, diversi persino da forma a forma. Ciò perché in estate le nostre mucche, di razza valdostana autoctona, si spostano in alpeggi tra i 1700 e i 2700 mt dove pascolano liberamente nei prati ricchi di fiori ed essenze che cambiano a seconda delle altitudini.”

Il prestigioso riconoscimento “Modon d’Or 2021“ assegnato il 6 dicembre alle migliori forme di Fontina DOP d’Alpeggi presso il Forte di Bard certifica la qualità di questo prodotto speciale, riuscendo a soddisfare consumatori sempre più attenti alla provenienza e alla sostenibilità degli alimenti, preferendo quelli che vivono un legame indissolubile con la loro terra di origine.

Ecco l’elenco dei piatti presenti nel menù:

Chef Claudio Sadler – Chic’n Quick (1 stella Michelin)

Pizza di cardi e cotechino con spuma di fonduta di Fontina DOP d’Alpeggio, polvere di cipolle rosse

Chef Francesco Passalacqua - Chunk

Millefoglie di cotechino e Fontina DOP d'Alpeggio con cime di rapa

Chef Andrea Sconfienza – Ciz Cantina e Cucina

- “Il mare incontra la montagna”: Fonduta di Fontina DOP d’Alpeggio all’aglio nero con gamberi di Mazara al sesamo bianco e polvere di liquirizia

- Risotto cucinato in brodo di fieno con erba somaro e foglia di Fontina DOP fritta

- “La fassona va in montagna”: Tartare di Fassona, fonduta di Fontina DOP d’Alpeggio, al profumo di arancia

Chef Daniel Canzian – Daniel Canzian Ristorante

Sfoglia croccante di bianco perla Trevisana e Fontina DOP d’Alpeggio fondente

Chef Daniel Canzian – La Centrale – Daniel Canzian

Tortino di zucca, fonduta alla Fontina DOP d’Alpeggio e amaretti

Chef Tommaso Arrigoni - Innocentievasioni (1 Stella Michelin)

Cotechino del Sergio Motta, purea di nocciole e patate, latte di Fontina DOP d’Alpeggio soffiato e polvere di tartufo

Chef Matteo Scibilia – Piazza Repubblica

Cubi golosi di Fontina DOP d'Alpeggio con scaglie di tartufo nero e peperoncini verdi lombardi sott'aceto “tighe”

Chef Roberto Tornari – Testina Milano

-Fontina DOP d’Alpeggio in carrozza saracena con erbette e verza all'aglio dorato e salvia

-Risotto al cavolo nero con pancetta croccante e fondente di Fontina DOP d’Alpeggio

-Millefoglie di lingua cotta a bassa temperatura, zucca, Fontina DOP d’Alpeggio e salsa al cren

Di Indira Fassioni