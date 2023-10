Il Grand Hotel Alassio fa il bis con Due Spicchi e Due Forchette Gambero Rosso

Dopo giorni di attesa, sono finalmente uscite le nuove guide Gambero Rosso, la Guida Pizzerie d’Italia 2024 e la Guida Ristoranti d’Italia 2024. E c’è chi, sulla costa ligure, ha trionfato con un doppio riconoscimento. Si tratta del Grand Hotel Alassio, destinazione ideale per gli amanti della buona cucina e per coloro che cercano un'esperienza culinaria di alto livello sulla riviera di Ponente.

Da una parte la Pizzeria Napoletana 18.97, che ha ottenuto Due Spicchi Gambero Rosso all’interno della Guida Pizzerie d’Italia 2024. Per chi ama la vera Pizza Napoletana, il 18.97 Bistrot Contemporanea & Pizzeria Napoletana propone pizze magistralmente visionate dal campione Mondiale di Pizza Classica e Pizza in Pala, inserito dopo una serie di ulteriori successi nella Hall of Fame del Campionato Mondiale della Pizza e patron della pizzeria Zio Mò, Stefano Miozzo. Impasti leggeri lievitati per 48 ore, preparati con ingredienti di prima qualità.

Nella Guida si legge: Pizzeria ospitata all’interno del Grand Hotel Alassio. L’eleganza degli arredi e la raffinatezza dei dettagli si accompagnano a un’atmosfera per nulla ingessata; sentirsi a proprio agio è facile. Alla regia c’è Stefano Miozzo, talentuoso pizzaiolo che ha il suo quartier generale a Legnago (alla pizzeria Zio Mo’), e che qui firma una proposta incentrata su un impasto a lunga lievitazione, idratato al 65% e realizzato con un blend di farine selezionate e poco sale. Su pizze dal cornicione pronunciato e piacevolmente scioglievoli vengono posati ingredienti scelti con cura, in abbinamenti vincenti come nel caso della Zio Mo’, con Gorgonzola Dop, pancetta e mostarda di pere e noci, o della Alassio, con pesto alla ligure, fagiolini, patate, polpo e olive taggiasche. Valida la lista di vini e di birre, sfiziosi i dessert e i gelati. Splendido il dehors davanti al mare.

Dall’altra parte c’è la cucina creativa in continua evoluzione, ben bilanciata tra ricercatezza e semplicità, esaltazione del gusto e freschezza della materia prima del Gazebo Restaurant, dove il mare e il suo territorio fanno da padrone.

Il Gazebo Restaurant, guidato dal Resident Chef Roberto Balgisi, ha ottenuto il riconoscimento Due Forchette nella Guida Ristoranti d’Italia 2024 con la seguente descrizione: “Posizione invidiabile per questo ristorante i cui tavolini sono ospitati all'interno di un elegante gazebo in legno sulla spiaggia, con davanti lo spettacolo del mar Ligure". Ed è proprio il mare la primaria fonte di ingredienti per lo chef Roberto Balgisi: pesce fresco che diventa l'assoluto protagonista delle sue ricette, pensate per esaltarne il sapore e la bontà con immediatezza e qualche tocco di misurata fantasia. Ecco allora il crunchy di moscardini con crema di piselli, wasabi e cialda croccante di cipolle di Tropea; i fusilli alle fave con scampi, pecorino e cedro; il filetto di tonno rosso con sedano bruciato, dragoncello e arance. Da non perdere l'assaggio dei golosi salumi di pesce, passione dello chef. Servizio attento e gentile, cantina di livello e ben intonata con la proposta. Insomma, davvero una bella esperienza.”

Di Indira Fassioni