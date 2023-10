Idee golose per Halloween

Dai piatti e drink creati ad hoc agli oggetti più creativi per la tavola: ecco le idee più originali per la festa più spaventosa dell’anno

Dolcetto o scherzetto? Arriva la notte più spaventosa dell’anno: si celebra infatti il 31 ottobre la festa di Halloween, nata come tradizione negli Stati Uniti, ma dalle origini celtiche. Si ritiene, infatti, che la festa sia nata in Scozia, intorno al 1795, quando si iniziò ad usare il termine All Hallows’ Eve, cioè vigilia di Ognissanti.

Halloween ha origine dall’antica festa di Samhain, una sorta di capodanno celtico che separava il periodo estivo da quello invernale. Si dice che durante la settimana di festa, il mondo terreno e quello dell’aldilà potevano incontrarsi. Quando i romani conquistarono le terre celtiche, eliminarono tutte le feste pagane e istituirono al suo posto la festa di Tutti i Santi. Solo nell’Ottocento, in seguito alla migrazione degli irlandesi verso gli Usa, le celebrazioni di Halloween si diffusero nel nuovo continente nel modo in cui le conosciamo.

La zucca simbolo di Halloween

Non si può pensare ad Halloween senza la zucca. L’origine della Jack-o'-lantern (intagliare le zucche per farne personaggi mostruosi e lanterne) è irlandese. La leggenda racconta che il fabbro Stringy Jack vendette la sua anima al diavolo per pagare i propri debiti dovuti all’alcol. Jack, però, morì l'anno successivo, proprio la notte di Halloween. Cacciato dal paradiso, giunse all'inferno, ma venne cacciato anche qui dal diavolo, che gli lanciò contro un tizzone ardente. Jack lo raccolse e vi pose dentro una rapa cava per farsi luce, come fosse una lanterna, nel suo continuo peregrinare tra il paradiso e l’inferno.

Halloween in cucina

Anche le ricette dedicate ad Halloween hanno come protagonista la zucca, uno degli ortaggi autunnali e invernali per eccellenza, versatile, colorato e salutare.

Ravioli Cremaschi - Chef Michele Minchillo, Vitium* (Crema)

Nel ristorante unica Stella Michelin della provincia di Cremona, lo chef Michele Minchillo propone i Ravioli, ragù alla genovese, Salva Cremasco DOP, mostarda di zucca, un incontro tra diversi territori e sapori d’Italia. La pasta fresca incontra il ragù alla genovese napoletano e il formaggio Salva Cremasco Dop. A completare il piatto vi è una mostarda di zucca, ottenuta a partire da zucca mantovana, una delle varietà di con la polpa più soda e zuccherina, ed essenza di senape. Per realizzarla, lo chef pulisce e taglia a pezzi la zucca, la lascia macerare con lo zucchero per un giorno intero e, infine, la fa bollire per tre volte nel liquido rilasciato dalla macerazione stessa. Dopodiché, per conferirle un minimo grado di piccantezza, la frulla con qualche goccia di essenza di senape e la utilizza per completare il piatto.

Ravioli Contemporanei - Chef Stefano Sforza, Opera (Torino)

Nel menu del ristorante a due passi da Porta Susa, protagonista in tutta la sua espressione è la natura, come nel Raviolo, maracuja, zucca, polpo, primo piatto della nuova carta. La pasta fresca ripiena viene chiusa a forma di tortello, con un ripieno di polpo. L’acqua dello stesso viene utilizzata per realizzare una maionese insolita, servita all’interno della zucca Lunga di Napoli cotta a vapore e poi planciata. La ricetta viene completata da una glassa di zucca, realizzata con tutti gli scarti dell’ortaggio utilizzato in altre preparazioni, con maracuja e semi di zucca tostati.

Dumplings fatti a mano - Chef Elisa Neri, Tuttofabrodo (Torino)

Nel quartiere multietnico di San Salvario, si trova un fast casual dining orientale, nato dalle esperienze, dai sogni e dai viaggi di Elisa Neri. Tra i piatti più conosciuti e apprezzati vi sono i Dumplings: tipici ravioli orientali fatti a mano e cotti al vapore nei cestini di bamboo. Per celebrare Halloween, i dumplings vengono realizzati con un impasto arancione, che contiene estratto di carota e con un ripieno vegano a base di zucca.

“La lepre e la zucca” e “Skull of Rock” di chef Alessandro Borghese

Due piatti speciali che promettono di incantare il palato degli ospiti del ristorante AB - Il lusso della semplicità a Milano. “La lepre e la zucca” è un risotto alla crema di zucca e alle erbe aromatiche, con lepre in salmì al dolce forte. Per i più golosi, invece, c’è lo “Skull of Rock”, una scenografica sbrisolona al mais con mousse di nocciola e caramello salato racchiuso in un guscio di cioccolato al latte a forma di teschio. Da non perdere al ristorante, inoltre, la mostra “Ti Tengo d’occhio” di Maurizio Cariati, realizzata con il supporto di Tabor Group, per una rappresentazione ironica della società odierna in cui tutti siamo costantemente osservati e osservatori.

La zucca da Pizzium e Crocca

Nei nuovi menu invernali delle pizzerie milanesi sono già disponibili le autunnali a base di zucca. Nella pizza regionale dedicata alla Lombardia di Pizzium, la dolcezza della si abbina perfettamente alla salsiccia, creando un equilibrio di sapori reso ancora più ricco dalla crema di Gorgonzola DOP. Da Crocca, invece, gli amanti della pizza sottile e croccante troveranno la Zucca e Guanciale e la Vellutata di Zucca, piatto caldo e avvolgente dal sapore di casa.

Black Cauldron by BluRhapsody®

BluRhapsody® torna a meravigliarci con il nuovo formato di pasta stampato in 3D perfetto per la notte più spettrale dell’anno, un calderone nero profondo da farcire con magici ripieni. Alcune idee? I fagioli azuki possono ‘trasformarsi’ in gocce di sangue, i ring di porro fritto in bava di lumaca, i piselli in occhi di lucertola, così come le code di gambero in code di serpente. Per le ali di pipistrello si possono utilizzare le alghe, mentre la crema di zucca può essere una ‘magica’ tritura di becco di corvo.

Le limited edition di Iginio Massari Alta Pasticceria

Colori, gusti e decorazioni tipiche della ricorrenza di Halloween prendono forma nelle due edizioni limitate dei dolci di Iginio Massari: la Torta di Halloween si presenta con un soffice e morbido impasto, mentre carota a filetti e zucca si fondono armoniosamente con l'aroma delle mandorle macinate finemente e della cannella. Una torta da decorare con zucchero a velo e cacao in polvere grazie allo stencil con sagome di simpatici pipistrelli. Non sarebbe Halloween senza i "dolcetti": sempre in edizione limitata, vengono proposti colorati cremini ai tre cioccolati (fondente, al latte e bianco), in confezioni da 9 e 16 pezzi.

L’Halloween dei F.lli Orsero

F.lli Orsero lancia la Zucca “Buona da paura” dal gusto delicato in una limited edition. Il collarino arancione, decorato a tema da un gufo col cappello da strega che regge una Jack O’Lantern, riporta sul retro una ricetta a base di zucca. Cotta al vapore, al forno o in padella, può essere cucinata con o senza la buccia. Il suo gusto inconfondibile si sposa perfettamente sia con la realizzazione di piatti elaborati come risotti, torte salate, pane e focacce, sia come ingrediente principale di una delle preparazioni più semplici e amate in autunno: la vellutata.

Halloween in tavola con Flying Tiger

Per una mise en place da brivido, il brand danese ha lanciato una nuova collezione che comprende diversi oggetti dedicati alla tavola o per decorare la casa. Tovaglie e cestini con trama a ragnatela, tazze a forma di teschio da dipingere a piacimento, bottiglie a forma di teschio e cannucce che si illuminano al buio, pignatta a forma di zucca, zucche luminose portadolci e portalumini, tutto l'occorrente per creare a tavola e a casa un'atmosfera spaventosamente originale.

Lasagna alla zucca

Ingredienti per 4 persone:

250 gr di lasagne all’uovo

800 gr di zucca sbucciata

250 gr di provola affumicata

50 gr di parmigiano reggiano

350 ml di besciamella

1 rametto di rosmarino

1 spicchio d’aglio

Sale, pepe, noce moscata q.b.

2 cucchiai di olio evo

Procedimento :

Sbucciare la zucca con il Peeler XL d Microplane®, tagliarla a cubetti e ammorbidirla in padella, a fuoco basso per circa 20 minuti, con due cucchiai di olio evo, uno spicchio d’aglio, sale, pepe, noce moscata e rosmarino. Stratificare poi la lasagna su una pirofila seguendo questo ordine: besciamella, pasta, besciamella, zucca, scamorza e parmigiano. L’ultimo strato dovrà essere composto da sola pasta, besciamella e parmigiano. Cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa 30 minuti.

I drink di Halloween

Zucca - Locale Firenze cocktail bar

60 ml Vodka

35 ml Estratto di zucca

15 ml Orzata di semi di zucca

2 gocce di soluzione salina



Dolcetto o scherzetto - Caravella Café&Spirits (Castellammare)



45 ml Halloween spirit (Vodka infusa con zucca e poi lavata con burro di cacao)

20 ml Jack’s Cordial (riduzione di zucca alla brace, mezcal, cannella e citrico)

Garnish: Donut di zucca candita e peperoncino

Cucuzza - Bella Milano

15 ml Raincilla La venenosa sierra del tigre

30 ml Curado blu agave

30 ml Cordial di zucca arrostita

10 ml Disaronno

Profumo al caffè

Una ricetta “da brividi” con il nuovo Peeler XL di Microplane®

Per festeggiare Halloween, Microplane® propone una gustosa lasagna a base di zucca, adatta anche ai vegetariani, da preparare con il supporto del nuovo Peeler XL, l’innovativo pelaverdure dalla lama più larga e lunga rispetto allo standard, che consente di sbucciare con facilità anche gli ortaggi più grandi.

Di Indira Fassioni