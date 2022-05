Gin Engine partecipa al Design Pride 2022

Gin ENGINE

gin italiano 100% biologico ed artigianale

Design Pride

capsule di soli 20.000 pezzi

lattina con tappo a strappo

si trasforma in un attimo in un comodo e pratico bicchiere

, il, partecipa al, l'evento più pop e coinvolgente della Milano Design Week, con la limited edition ENGINE LANGHE GIN TONIC powered by BALADIN, unadi Gin Tonic ready to drink presentato in una(237ml) che

ENGINE, il gin italiano 100% biologico e artigianale, che ha

rivoluzionato il mondo degli spirits con la sua estetica ispirata al mondo dei motori

collaborazione tra eclettici vicini di casa piemontesi

tanica di latta da mezzo litro che ricorda il classico contenitore per l’olio delle macchine

, arriva al DESIGN PRIDE con una novità assoluta: ENGINE LANGHE GIN TONIC, un ready-to-drink in edizione limitata nato dalla, ovvero Paolo Dalla Mora, produttore ENGINE e Teo Musso, alias signor BALADIN, che per l’occasione ha realizzato una speciale acqua tonica. ENGINE GIN sfila nell’abito originale che lo ha reso conosciuto nel mondo: una

Tutta la città è invitata a unirsi,

mercoledì 8 giugno

, all’originale street parade che, come ogni edizione, con partenza alle 19 da piazza Castello (angolo via Minghetti), invade il distretto delle 5VIE con carri, performance e musica, fino ad arrivare in piazza Affari per la grande festa finale.

Il

DESIGN PRIDE

celebrare la creatività con l’evento più pop e democratico della settimana

torna a invadere le strade del distretto 5VIE invitando la città e il pubblico della Milano Design Week a

Design Pride a Milano

Dopo due anni di attesa, in occasione della

Milano Design Week

DESIGN PRIDE

celebra la creatività in tutte le sue forme

, torna il, l’evento più pop e coinvolgente della settimana che: mercoledì 8 giugno 2022 tutta la città è invitata a unirsi all’originale street parade che, come ogni edizione, con partenza alle 19.00 da piazza Castello (angolo via Minghetti), invade il distretto delle 5VIE con carri, perfomance e musica, fino ad arrivare in piazza Affari per la grande festa finale.

Il colorato corteo di carri,

la partecipazione attiva di numerosi designer italiani e internazionali e di giovani talenti

striscioni, musica, balli e live performance, vede come ogni anno anche

Il DESIGN PRIDE è in collaborazione con l'Associazione NMG/5VIE art+design, un’iniziativa che ha l’obiettivo di

favorire progetti innovativi all’interno dell’area più antica di Milano con un occhio attento al design

Di

Indira Fassioni