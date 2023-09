Esperienza gastronomica e benessere tra le montagne di Champoluc

The Queen of Taste 2023

Immerso nella spettacolare Valle d'Ayas, ai piedi del maestoso Monte Rosa, Aethos Monterosa si distingue come un'oasi di tranquillità e vitalità, dove la natura si fonde con lo sport, il relax e una straordinaria offerta culinaria. L'Hotel, un connubio di legno, metallo e pietra, si fonde armoniosamente con l'ambiente circostante, offrendo 30 suite su due piani, caratterizzate da un design pulito ed essenziale. L'atmosfera contemporanea della hall, contraddistinta da arredi moderni e camini di design, riflette lo spirito conviviale di Aethos, una community internazionale di appassionati provenienti da ogni angolo del mondo.

Summit & 1468: cucina alpina gourmet

Tra le attrattive principali di Aethos Monterosa spicca la sua cucina. Il ristorante "Summit", aperto dalla colazione alla cena, offre un'ampia varietà di piatti, in un ambiente accogliente e familiare, perfetto per una pausa gustosa tra un'attività sportiva e l'altra. Nel menu toast alpini, club sandwich, caesar salad, pizze e insalate, ma anche primi e secondi piatti espressi tipici della cucina locale.

Il ristorante "1568" è invece il regno della cucina alpina italiana rivisitata in chiave moderna. Qui, gli ospiti possono gustare piatti signature come la Tartare di Cervo con Nocciole, Kefir, Lampone e Ravanello, oppure lo Spaghetto Quadrato con butto, tartufo e caviale. Tra i secondi il Filetto di Manzo con Polenta di Storo, Prugne e Blu d’Aosta, o ancora la Trota Alpina con Karkadè, Bieta & Latte di Mandorla. Vere prelibatezze sono anche i piatti dal forno Josper: costine di maiale, trota, galletto, bistecca e fiorentina di fassona piemontese.

Sport outdoor & SPA

Oltre all’offerta culinaria, Aethos Monterosa è un punto di partenza ideale per una vasta gamma di attività all'aperto. Dalle piste innevate in inverno alle foreste rigogliose e ai fiumi cristallini, gli amanti degli sport outdoor troveranno un paradiso di possibilità. La struttura ospita perfino la prima parete per ice climbing presente in un hotel europeo, offrendo ai visitatori l'opportunità di sperimentare emozioni uniche. Gli appassionati di arrampicata possono godere di una parete interna e ricevere lezioni da istruttori certificati.

Una lussuosa spa all'interno dell'hotel, dotata di saune, piscina semi-olimpionica e un centro benessere con palestra, completa l'offerta di Aethos Monterosa. Qui, il benessere prende il sopravvento, permettendo agli ospiti di rigenerarsi fisicamente e mentalmente.

Di Indira Fassioni