Florence Cocktail Week 2025: l’oliva e il Reverso Martini

Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia, in collaborazione con Gintastico, la rivista di settore specializzata in spirits e cocktail, supporta Reverso Martini, l’iniziativa che introduce una nuova prospettiva sulla mixology, trasformando l’oliva da semplice guarnizione dell’iconico Martini Cocktail a elemento centrale e protagonista del drink. L’obiettivo del concorso, che si svolgerà il prossimo 8 di aprile da Sina Villa Medici, in occasione della Florence Cocktail Week, è quello di reinterpretare il Martini, realizzando la miglior "Oliva sotto Martini". Dieci mixologist selezionati si sfideranno infatti nella creazione di una versione inedita del celebre drink, lavorando sull’equilibrio tra gin e vermouth dry per esaltare al meglio l’essenza e le note aromatiche dell’oliva.