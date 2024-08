Quando l’estate avvolge le valli delle Dolomiti, Cortina d’Ampezzo si trasforma in un palcoscenico scintillante. Conosciuta come la "Regina delle Dolomiti", Cortina è una meta ambita non solo per i suoi paesaggi mozzafiato e le avventure all'aria aperta, ma anche per il suo fascino sofisticato e cosmopolita. Con le Olimpiadi Invernali del 2026 all'orizzonte, Cortina si prepara a brillare ancora di più, promettendo una stagione estiva ricca di eventi e di fermento culturale. La cucina gioca un ruolo fondamentale, offrendo esperienze culinarie che spaziano dai ristoranti gourmet ai locali tradizionali, il tutto immerso in un’atmosfera unica e affascinante. Ma quali sono le migliori opzioni gastronomiche per l'estate a Cortina d’Ampezzo?