El Jardín del Ritz: il ristorante della Madrid più elegante

Nascosto tra le geometrie ordinate del quartiere del Retiro e l’allure senza tempo del Mandarin Oriental Ritz, El Jardín del Ritz è una vera e propria oasi gastronomica nel cuore di Madrid. Ideato dal celebre chef Quique Dacosta – tre stelle Michelin e narratore raffinato della cucina iberica contemporanea – questo luogo incarna l’idea di convivialità sotto il cielo spagnolo, celebrando il gusto e la condivisione tra il verde lussureggiante e il tintinnio dei calici di champagne.