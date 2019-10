Da Gelart a Milano è Chocolate Show

«L’ispirazione ci è stata fornita dall’esempio di Maurizio Poloni di Artico e dalla collaborazione con Amedei, azienda cioccolatiera considerata un’eccellenza nazionale nel settore, che ci ha svelato quante possibilità siano contenute nel cioccolato. Normalmente abbiamo circa 5 gusti a base di cioccolato, ma tutte le sue molteplici sfumature meriterebbero un ruolo da protagoniste nell’arte del gelato e questo primo fine settimana di ottobre sarà l’occasione per assaggiarle tutte», spiegano Andrea e Marco Riva, i giovani titolari della gelateria di

via Marconi, 9.

Che, sposando la filosofia del gusto pieno, senza conservanti, aromi né coloranti, producono ogni giorno gelati biologici, senza glutine, né lattosio, e invitanti gusti gourmet, con una speciale attenzione alla qualità delle materie prime e ai cicli stagionali.Mantecati più volte al giorno a ritmo continuo, lavorando senza scorte. E non solo gelato: le loro creazioni soddisfano proprio tutti i gusti e tutto l’anno. D’estate, granite siciliane, ghiaccioli, torte e semifreddi, d’inverno crêpes, cioccolate calde irresistibili e un panettone strepitoso ripieno di gelato.



Novità del loro Chocolate Show 2019 è la formula Scegli il tuo cioccolato, ovvero la possibilità di creare il proprio percorso degustativo: 3 o 5 gusti (rispettivamente a 5 e 7 euro) serviti in mini porzioni insieme a panna montata e frolle. Immancabile, poi, la granita al cioccolato.

Tra i percorsi studiati per l’occasione, Cioccolato in purezza propone il classico fondente Amedei con cacao in diverse percentuali; I contrasti del cioccolato permette di esplorare nuove ricette come il Cioccolato fondente al Porto, il Cioccolato bianco al basilico, il Cioccolato fondente al lime e zenzero, il Gianduia con noci e scorzette d’arancio o il fondente al sale dolce di Cervia; Cioccolato&Spezie accosta, invece, alla base di cioccolato, curry, peperoncino habanero fresco, cannella di Ceylon e scorzette di limone, liquirizia e semi di finocchio, sale dolce di Cervia.

Tra i gusti che troverete, c’è il Cioccolato fondente Amedei “Acero 95%”, quello “Toscano Black” 90% e il “Madagascar” 70%, il Cioccolato al latte e caramello salato, la Stracciatella Invertita con ganache di cioccolato bianco, Stragianduia con nocciole delle Langhe IGP e ganache al cioccolato, fondente, Cioccolato bianco Amedei “Toscano White” 29%, Cioccolato bianco al Caffè 100% Arabica, quello al tè Matcha con Scorzette di Lime e croccante di Arachidi e quello al Limoncino di Sorrento IGP. Non resta quindi che provarli!

gelartgelateria.it

Di Indira Fassioni