Cucine dal mondo con piatti realizzati a quattro mani

Bologna città inclusiva, accogliente, multiculturale, da sempre aperta e curiosa di tutto: dai trend internazionali all’arte contemporanea, dalle sperimentazioni musicali alle cucine del mondo. Parlando di proposte culinarie, a Bologna sono tanti i ristoranti etnici di ogni parte del mondo, perfettamente integrati nel tessuto culturale e gastronomico della città, alcuni dei quali negli anni sono diventati veri e propri punti di riferimento per una clientela “gastronomade”, curiosa e pronta a viaggiare tra i continenti, facendosi trasportare dal gusto di cibi inconsueti ed intensi profumi di spezie.

È partendo da queste premesse che nasce il progetto “CUCINE DAL MONDO”, la rassegna enogastronomica ideata da Licia Mazzoni e dallo Chef Vincenzo Vottero, chef e patron del RistorArte VIVO, il quale ha invitato nella propria cucina gli chef di sei ristoranti etnici, per ideare e realizzare insieme a loro altrettante “degustazioni sinergiche” a quattro mani.

Nel corso delle cene in programma da VIVO, lo chef ospite cucinerà un intero menù tradizionale del proprio paese d’origine, al quale lo chef Vottero affiancherà, alternandoli, altrettanti piatti di cucina italiana, spesso utilizzando in maniera inusuale alcuni ingredienti tipici della cucina del paese ospite. L’obiettivo è quello di costruire e proporre sei percorsi culinari inediti, pieni di spunti curiosi ed interessanti, ai quali approcciarsi con il desiderio e la voglia di compiere veri e propri viaggi fantastici, attraverso i sapori, i profumi e i colori del mondo. Per viaggiare sulle ali della fantasia, lasciandosi trasportare da percorsi culinari inediti ed inconsueti.

“Negli ultimi due anni le occasioni di viaggio per tutti noi si sono decisamente decimate, eppure, sulle ali della fantasia, nella nostra città è sempre possibile trascorrere una bella serata viaggiando, all’insegna dei cibi tradizionali portati a noi da tante parti del mondo. – spiega lo chef Vincenzo Vottero - Una sera si può raggiungere l’Africa, tra tessuti batik e deliziosi cibi etiopi preparati con cura dalla bravissima chef del Ristorante ADAL. Un’altra sera si può volare in Thailandia e gustare il migliore pad thai mai assaggiato nella vita al nuovo e già molto apprezzato Ristorante NAGA THAI, dove la bravissima chef si prodiga ai fornelli per realizzare le più appetitose ricette del suo meraviglioso paese di origine. O ancora, ci si può dirigere in Persia e farsi guidare dallo chef e proprietario del Ristorante PARS, tra luci soffuse e piatti curati e profumatissimi. Oppure si può andare alla scoperta dell’alta cucina tradizionale cinese, quella vera e raffinata, preparata secondo antiche e originali ricette dallo chef Lu Ke, appassionato conoscitore di storia, cultura e cucina d’oriente, amichevole titolare del Ristorante HAO WEI. Ci si può rifugiare nel sapore confortevole della cucina ellenica del Ristorante ATENE, dove un fresco tzaziki tradizionale greco può fare il miracolo di materializzare a Bologna una delle tante incantevoli isole del Peloponneso. Chi poi non si accontenta di un viaggio verso una sola destinazione, può spaziare nel mondo tra Oriente e Sud America in un’unica esperienza. Basta raggiungere BABBEL a Castel San Pietro, ristorante elegante e suggestivo, nel quale i titolari hanno saputo creare un intrigante percorso di cucina fusion, raccogliendo le ricette tipiche di tanti paesi del mondo, tutte in un unico menu!”

La rassegna, che si tiene presso il RistorArte VIVO, in Viale Silvani a Bologna, è iniziata a febbraio e ha visto come protagonisti gli chef dei ristoranti NAGA THAI (Thailandese) e ADAL (Africano). Proseguirà con i seguenti appuntamenti:

HAO WEI Ristorante Cinese - lunedì 14 marzo ore 20

PARS Ristorante Persiano - lunedì 28 marzo ore 20

ATENE Ristorante Greco - lunedì 18 aprile ore 20

BABBEL cucine del mondo - domenica 15 maggio ore 20

“Bologna è la città del cibo, fatta di tradizioni e di ricette uniche nel suo genere, che da sempre ha saputo aprirsi alle culture culinarie di tutto il Mondo e trarre giovamento da questo mix di conoscenze. È innegabile, infatti, che sotto la Due Torri abbiano trovato terreno fertile abili ed eccellenti imprenditori della ristorazione straniera, che hanno arricchito la nostra offerta gastronomica. È proseguendo così che Bologna può aspirare a diventare una città del cibo di respiro internazionale, proponendo ai turisti e ai bolognesi una cucina variegata e d’eccellenza” ha commentato Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna.

Lo Chef Vottero

Dopo 36 anni di esperienze culinarie nazionali ed internazionali, Vottero dal 2013 ha trovato casa nella sua città natale con l’Antica Trattoria del Reno e nel 2017 con VIVO Vincenzo Vottero Taste Lab in Piazza di Porta Saragozza a Bologna, divenuto in tre anni uno degli indirizzi più interessanti e glamour in città per la cucina creativa e di ricerca.

Oggi, al nuovo ristorArte VIVO propone la sua cucina d’autore, dal segno vigoroso e creativo, a tratti ironico, che rivela in ogni piatto uno stile preciso e deciso, unito all’amore per la materia prima di eccezione e alla passione vera, vibrante, che sono da sempre alla base della sua ricerca ed evoluzione tra i fornelli.

www.vivoristorantebologna.it

Di Indira Fassioni