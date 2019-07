Cocktail week? Appuntamento sul Lago di Como

Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Laghi scenari di kermesse di food & beverage con i fiocchi. Così, dopo Fish&Chef sulle sponde del Garda, eccone un altro e tutto nuovo, ma questa volta sul Lago di Como e improntato sul bere, bene e responsabilmente. Inaugura domani la prima edizione della Como Lake Cocktail Week, evento patrocinato dal Comune di Como che andrà in scena fino a domenica 7 luglio.



Per cinque giorni il capoluogo lariano celebrerà l’arte della mixology e del food pairing, ora tanto di moda, e racconterà i prodotti e i segreti dei bartender e degli chef delle località più belle della zona. Come? Attraverso 35 cocktail bar e altrettanti signature cocktail, che verranno proposti in abbinamento a piatti studiati insieme agli chef e ispirati al territorio per odori, gusto, sentori e ingredienti.



Un itinerario che si snoderà attraverso il centro storico, i ristoranti e gli hotel di lusso che si affacciano sul Lago di Como. Si va dal Mandarin Oriental, a Belvio, al Sereno di Torno, fino al Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio e al Grand Hotel Tremezzo. Oltre poi alla Terrazza 241 dell’Hilton Lake Como, lo storico Harry’s Bar di Cernobbio e l’Infinity Bar di Vista Palazzo, il nuovo cinque stelle lusso che si affaccia sul Lungolago. Fino ai più rinomati cocktail bar del centro cittadino.



Evento clou della cinque giorni sarà Best Cocktail on the Lake, la competition che premia il miglior drink del Lago di Como. A giudicare i cocktail creati ad hoc per l’evento, e in limited edition, sotto il profilo tecnico, estetico e sensoriale, sarà una giuria composta da esperti di food e beverage, come Mattia Pastori, barman alla guida di Non solo Cocktails e vincitore di Diageo Reserve World Class Italia 2016, Filippo Sisti, bar manager del nuovo Talea di Milano, Franco Gasparri, master ambassador Diageo.



E poi ancora l’artista comasco Fabrizio Musa, Davide Caranchini, chef del ristorante Materia di Cernobbio, che quest’anno ha ricevuto la sua prima stella Michelin, e Carlo Boschi, senior brand manager di Veuve Clicquot.



A corredare il tutto, una serie di appuntamenti, tasting e masterclass che promettono molto bene: il tour in taxi boat veneziano per girare i migliori luoghi del mangiare e bere, dove provare le rivisitazioni di Disaronno; Cocktail at Home, il pop up di Diageo Worl Class che prenderà spazio nel giardino vista lago dell’albergo Terminus di Como. Due le serate, quelle di venerdì 5 e sabato 6, per due sessioni ciascuna, dalle 18.00 alle 20.00 e poi dalle 22.00 alle 24.00, in cui i partecipanti potranno imparare a creare un perfetto Tanqueray n° Ten Tonic, o un Casamigos Tommy’s Margarita, un Belsazar Espresso Martini e il classico Ketel One Bloody Mary.



E ancora le Guest Nights a cura di Fratelli Branca Distillerie, che racconteranno i segreti di Antica Formula Carpano, il vermouth per eccellenza. I ristoranti coinvolti saranno il ristorante Da Pietro (mercoledì dalle 19.00 alle 22.00), il The Brother’s Cafè (giovedì dalle 19.00 alle 22.00) e il Krudo (domenica dalle 19.00 alle 22.00).



Per gli appassionati di mezcal, imperdibili i tasting di Picaflor, Koch e Real Minero, a cura di www.mezcaleros.it per imparare a degustarlo, liscio o miscelato in abbinamento ai classici tacos messicani. In calendario due appuntamenti presso l’Hemingway Cocktail Bar di Como. Infine, Music from the balcony, la serata di sabato 6 luglio con speciale djset sul balcone di un palazzo storico di piazza Alessandro Volta, cuore della città.



www.comolakecocktailweek.com



Di Indira Fassioni