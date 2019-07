Chef Borraccino: emozione e bellezza in cucina

Risotto Carnaroli “Gran Gallo Riserva” con robiola di capra, piselli, limone candito e capperi Ufficio stampa 1 di 6 Piccione con cannolo farcito della sua coscia, pesto di ortica e salsa al coriandolo Ufficio stampa 2 di 6 La Veranda Restaurant Four Seasons Hotel - Milano Ufficio stampa 3 di 6 Crema di erbe selvatiche con avena, ricotta di pecora e fiori Ufficio stampa 4 di 6 Chef Fabrizio Borraccino - Foto Gabriele Fani Ufficio stampa 5 di 6 Animella di vitello, crema di pomodoro verde, papavero in foglie, briciole di pane e caviale Calvisius Ufficio stampa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Alla base di questa visione si pone la sua profonda conoscenza delle tecniche e degli ingredienti, cui fanno da contraltare fonti di contaminazione straniere nella scelta dei prodotti e nell’estetica. Il risultato? Piatti che incarnano perfettamente lo spirito di una città come Milano: radicata nella storia di un’antica cultura, ma proiettata costantemente al bello, al nuovo e al diverso.



La ricetta dello chef:

Risotto carnaroli “Gran Gallo Riserva” con robiola di capra, piselli, limone candito e capperi



Ingredienti per 4 persone :

300 gr risotto carnaroli - 200 gr robiola di capra di Roccaverano - 200 gr piselli freschi già sbucciati - 70 gr capperi di Salina sotto sale - 2 limoni - 120 gr burro - 50 gr olio Evo - 10 gr parmigiano - 1,5 l brodo - 100 gr vino bianco



Procedimento :

Tostare il riso carnaroli con olio e burro, sfumare con vino bianco fino a farlo evaporare del tutto, salare e iniziare a bagnare con il brodo bollente poco per volta, girando bene con un cucchiaio da cucina in modo che non si attacchi, e soprattutto in modo che il chicco tiri fuori bene l'amido.

A cottura ultimata, procedere con gli ingredienti per la mantecatura, quindi burro, parmigiano, robiola di capra, piselli sbucciati, capperi dissalati e tritati finemente, olio Evo. Lasciar riposare il risotto lontano dal fuoco e coperto per 1 minuto.

Procedere con la mantecatura, aggiustare di sale e pepe, e non appena il risotto sarà all'onda, quindi morbido e cremoso, servire in piatto ben caldo.



Di Indira Fassioni