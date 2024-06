Celebrare la Gastronomia Sostenibile

Inserito all’interno di un bio parco di 15 mila mq, in cui abitano oltre 400 tipi di erbe aromatiche, germogli e fiori edibili, nel pieno rispetto della biodiversità, il tutto immerso all’interno di un bosco che è un vero e proprio polmone verde nel panorama delle Langhe, il ristorante stellato e resort dal nome che richiama la Pera Madernassa, varietà tipica del Roero, vive in simbiosi con il territorio circostante. La Madernassa utilizza solo energia prodotta da fonti rinnovabili, certificata “Garanzia di Origine” (GO) dal 2021 ed il combustibile che alimenta il fabbisogno energetico è generato da impianti solari ed eolici. Ciò gli ha permesso di essere inserito nella lista dei 100 migliori ristoranti al mondo secondo la We are smart green guide.