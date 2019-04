Carte d'Or e le strategie vincenti per un business sostenibile

La strategia globale di Unilever “No, less, better plastic” prevede azioni che, in maniera diversa, diano un importante contributo per ridurre la quantità di plastica in circolazione. L’impegno in questo senso è iniziato nel 2010 e ad oggi ha già dato risultati rilevanti: in meno di dieci anni l’impatto degli imballaggi in termini di rifiuti è diminuito di un terzo; così come ad oggi il 78% della plastica usata in Europa è già riciclabile. Gli obiettivi sono ancora più ambiziosi: entro il 2020 l’impatto dei rifiuti sarà dimezzato; entro il 2025 tutti i packaging dei prodotti Unilever presenti nel mondo saranno completamente riutilizzabili, riciclabili o compostabili e sarà convertito il 25% degli imballaggi in plastica in materiali riciclati o in PCR.

E in questa importante rivoluzione anche l’Italia fa la propria parte con vari progetti tra cui, il più recente e primo per portata riguarda Carte d’Or.



Il cambio di pack coinvolgerà circa 11 milioni di vaschette in un anno; ogni vaschetta passerà da un peso di 47.5 grammi a uno di 36.5 grammi, con un risparmio del 23% sul peso finale del prodotto. Il risultato è una riduzione di circa 520 tonnellate di plastica in un solo anno.

Scegliendo la nuova vaschetta Carte d’Or, si contribuirà quindi a togliere dal mercato 43 tonnellate di plastica ogni mese, 10 tonnellate ogni settimana.



Fulvio Guarneri, Presidente e CEO di Unilever Italia spiega: "La nostra missione è da sempre rendere la sostenibilità una consuetudine e uno degli obiettivi del nostro modello di business"



Afferma Giorgio Nicolai, Direttore Marketing Ice Cream di Unilever Italia: "Siamo orgogliosi di questa innovazione che vede l’Italia capofila e che fa da apripista per Germania, Francia e Inghilterra, che adotteranno il nuovo pack nel 2020".



Nell’ambito dell’impegno per la riduzione della plastica, Carte d’Or annuncia la partnership biennale con WWF Italia e diventa main partner del Tour “Spiagge Plastic Free”, nella Campagna Generazione Mare.

L’obiettivo comune è quello di lavorare in sinergia per informare, sensibilizzare e coinvolgere in attività specifiche sul territorio quante più persone possibile, compresi consumatori, dipendenti e clienti di Unilever in Italia.



Eva Alessi, Responsabile Risorse Naturali e Consumi Sostenibili WWF Italia dichiara: "È per noi una grande soddisfazione collaborare con un brand come Carte D’Or nell’ambito del progetto dedicato alla tutela di mari e oceani, soprattutto in relazione ad un fenomeno tanto importante quanto urgente come l’inquinamento da plastica"



Tutti noi possiamo contribuire efficacemente al benessere del nostro Pianeta effettuando scelte consapevoli, collaborando così con chi ha fatto della sostenibilità la propria mission.