La ristorazione si mobilita contro lo spreco alimentare

Just Eat e Cuki propongono una vera e propria azione educativa a ristoranti e consumatori con l’obiettivo, grazie anche all’uso dei social network, di modificare le abitudini consolidate e di portare a casa gli avanzi dal ristorante.

Per ogni vaschetta richiesta al ristorante, e utilizzata per portare a casa con sé il cibo avanzato, Just Eat donerà infatti 1 pasto a favore di Banco Alimentare. Sarà sufficiente scattare una foto della propria Save Bag e condividere lo scatto su Instagram usando #iononsprecoconsavebag e il tag alla pagina @justeat_it. Just Eat premierà inoltre il cliente, per la prima vaschetta postata, con uno sconto del 15% utilizzabile per ordinare a domicilio dal proprio ristorante preferito.



Daniele Contini, Country Manager di Just Eat in Italia, spiega "La leva del digitale in chiave social, in particolare, ci consente di educare ancor meglio i consumatori, sfruttando strumenti già utilizzati al ristorante, come Instagram, che possono dunque avere un ruolo di semplificatore verso nuove abitudini anti-spreco”.



Ma quanto spesso succede ai ristoranti di avere cibo in eccedenza o in scadenza? Complessivamente oltre il 50% dichiara di avere delle eccedenze, il 32% una volta alla settimana, il 20% più di una volta.

Secondo una ricerca* condotta da Just Eat presso i propri Ristoranti Partner oltre la metà dei ristoranti intervistati, offre la possibilità ai propri clienti di portare via il cibo non consumato durante il pasto, mentre sono ancora pochi i clienti che usufruiscono di questa opportunità: solo il 12% lo fa quasi sempre.

“C’è bisogno di più informazione sul tema” dichiara oltre il 35% dei ristoranti intervistati. Un esempio è sicuramente la scarsa conoscenza dei ristoranti della cosiddetta Legge Gadda 116/2016, introdotta per favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà.



Carlo Bertolino, Direttore Marketing Divisione Largo Consumo di Cuki Cofresco S.r.l. spiega: “Insieme a Just Eat abbiamo compiuto un altro importante passo nella lotta allo spreco alimentare contribuendo anche a diffondere una buona pratica come quella di portarsi a casa il cibo non consumato nei ristoranti. Questa abitudine, ormai consolidata all’estero, in Italia incontra ancora resistenze e provoca imbarazzo. Cuki, inoltre, da tempo è impegnata nell’attività di responsabilità sociale, con il progetto Cuki Save the Food in 8 anni sono state recuperate oltre 10 milioni di porzioni di cibo non consumato dalle mense aziendali, scolastiche e ospedaliere, destinate agli enti caritativi impegnati a offrire pasti agli indigenti".

Andrea Giussani, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus dichiara: "Riteniamo fondamentale impegnarsi nella diffusione di comportamenti virtuosi, sensibilizzando anche ristoratori e consumatori finali che possono diventare alleati importanti. Ci auguriamo che in tanti scelgano di aderire all’iniziativa, regalando un sorriso a chi è in difficoltà.”



Per tutte le informazioni sul progetto ristorantesolidale.it/iononspreco