Burger King® annuncia una new entry in Italia: il Rebel Whopper®

L’ultimo nato in casa Burger King® che si unisce al già ricchissimo menù, consiste in un succoso burger di origine vegetale cotto alla griglia, accompagnato da pomodori e lattuga fresca , maionese , ketchup , cetriolini croccanti e cipolle racchiusi in un morbido pane al sesamo . Presentato contemporaneamente in più di 25 paesi europei , il nuovo panino sarà servito in oltre 2500 ristoranti .

Si tratta del più importante e massiccio lancio di prodotto mai fatto nella storia di Burger King® che, con questa iniziativa, diventa il più grande gruppo di ristorazione in Europa a distribuire un burger di origine vegetale.

Il Rebel Whopper® nasce dalla partnership tra Burger King® e l’importante azienda olandese The Vegetarian Butcher e ha richiesto molto tempo e vari test per completarne lo sviluppo. I due brand hanno unito le forze e il proprio know-how per creare un prodotto dal gusto unico, che potrebbe completamente rivoluzionare il mondo della ristorazione veloce.

David Shear, Presidente di Burger King® EMEA ha commentato: “Siamo certi che il Rebel Whopper® sia il panino che tutti stavano aspettando, l’unico in grado di combinare un burger di origine vegetale al gusto iconico del classico Whopper®. Non voglio però esprimere opinion personali, preferisco che sia il Rebel Whopper® a parlare per noi e vedere se i nostri clienti riusciranno a sentire la differenza”.

Il successo riscontrato dal lancio in USA e Svezia aveva creato grande attesa e fermento tra i fan di Burger King® di tutta Europa, che hanno chiesto a gran voce la possibilità di assaporare tutto il gusto dell’iconico Whopper®, ma in una versione vegetale e sempre accessibile.



Jaap Korteweg, fondatore di The Vegetarian Butcher e allevatore di nona generazione, ha dichiarato: “Quando ho iniziato The Vegetarian Butcher nove anni fa, il mio obiettivo era quello di diventare il più grande macellaio del mondo. Creare prodotti per gli amanti della carne, con l’ambizione di offrire lo stesso gusto e far vivere la stessa esperienza, ma a base vegetale. Lavorare con Burger King® su Rebel Whopper® è stato fantastico e non vediamo l'ora che tutti i clienti di Burger King® possano assaggiarlo”.



Il nuovo Rebel Whopper® si aggiunge quindi alle proposte vegetali offerte da Burger King® affiancando i prodotti iconici come il classico Whopper®, ponendosi come valida e accessibile alternativa a chi non vuole rinunciare al gusto della griglia ma desidera provare qualcosa di nuovo e insolito.