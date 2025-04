Birra Messina trasforma gli spazi urbani in luoghi straordinari

Ma non finisce qui: Birra Messina porta infatti la sua creatività anche nel cuore di Milano, trasformando un muro di Via Tortona - fulcro vibrante della Milano Design Week - in un’opera d’arte a cielo aperto, firmata dall’artista siciliana Magda Masano, già direttrice artistica de Il Mosaico delle Meraviglie e Le Panchine delle Meraviglie, due progetti di rigenerazione urbana promossi dalla marca che hanno contribuito a donare alla comunità di Messina un nuovo luogo di aggregazione, celebrando l'arte generando stupore. Ispirato ai decori tradizionali siciliani, l’intervento milanese dona una nuova vita a uno spazio urbano semplice come un muro trasformandolo in un’installazione artistica in grado di sorprendere e incantare il pubblico, in un contesto unico e vibrante simbolo di dinamismo e creatività, come Via Tortona. L’opera, una vibrante esplosione di colori e forme, segue il ritmo architettonico del muro, dando vita a un intreccio di texture evocative della tradizione siciliana rielaborandole in un linguaggio contemporaneo.