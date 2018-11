Bio e gourmand: tutto il buono del pollo

22 modi di fare il pollo . A Milano. Si riassume così il concept che sta dietro 131 Chicken Experience, il locale di Porta Romana dove i concetti di relax e gourmand si uniscono per creare un'insolita ricetta gustosa dove il pollo è assoluto protagonista. Marinato , arrosto , impanato e fritto , e alla griglia . Nell’insalata, in mezzo a un panino, con il riso, accompagnato da tanti ingredienti, ma soprattutto proposto insieme alle patate, per un grande classico di genuina bontà. 131 Chicken Experience ricorda nelle atmosfere un vecchio bistrot parigino dove ogni dettaglio è studiato scrupolosamente per offrire un'esperienza piacevole, rilassante, dal gusto casalingo ma ricercato .

Nel menu, 22 proposte di pollo: si parte con sfiziose insalate come la Caesar chicken salad, una rivisitazione della tradizionale ricetta ma con l’aggiunta di pollo arrosto, o la Iceberg, un’insalata iceberg, scaglie di grana, cotolettine di petto di pollo fritte, bacon, melograno, condita con salsa caesar. Si prosegue con il pollo allo spiedo e con irresistibili fritti come i Double stick, spiedini di petto di pollo marinati con paprika dolce, miele, spezie e fritto e accompagnati da patate fritte, o i Pop corn, bocconcini di petto di pollo passati nel tuorlo d’uovo, corn flakes e fritti. Immancabili i nuggets e le chicken wings.

Ci sono poi i sandwich e gli hamburger, come il Double stick burger, panino con petto di pollo marinato con paprika dolce, miele, spezie e fritto, camembert, cheddar, bacon, insalata e pomodoro, oppure qualcosa di più leggero e healthy come il Rotolo, piadina arrotolata con pollo arrosto a pezzettini, insalata, pomodoro e salsa 131. E piatti speciali come il Riso al curry, con verdure e pollo arrosto a pezzettini, e il Petto con finocchi, petto di pollo alla griglia accompagnato da insalata di finocchi con arance e noci. Le proposte sono adatte ad ogni momento della giornata, sia che vogliate rilassarvi a pranzo o a cena, sia che vogliate consumare uno spuntino veloce o uno snack. Uno dei capisaldi di 131 Chicken Exparience è il valore della sostenibilità ambientale. Grande attenzione, infatti, viene data alla scelta delle materie prime, nella maggior parte dei casi a filiera corta o cortissima, il pollo utilizzato infatti è 100% bio e 100% italiano. Garantito il servizio di consegna a domicilio attraverso i principali servizi di delivery della città. Un progetto imprenditoriale chiaro, quello di Apollo Srl, la società a cui fa capo il locale, che ha un piano di sviluppo che parte proprio dalla Città di Milano. Non a caso il primo locale è situato al 131 di Corso di Porta Romana, arteria principale del centro storico meneghino. Se cercate un momento della vostra giornata in cui non dovete preoccuparvi di niente, da 131 Chicken Experience vi sentirete nel posto giusto: relax, buon cibo, ottime bevande, gustosi accostamenti, così promette lo staff del bistrot con la passione del pollo. E noi ve lo garantiamo!



131 Chicken Experience : Corso di Porta Romana, 131 - Milano



di Indira Fassioni www.nerospinto.it