BBQ Expo sbarca a Brescia

Dal 5 all’8 aprile, l’America approda a Brescia. Al Brixia Forum, nell’ambito della rassegna Cosmogarden, arriva a grande richiesta la prima edizione di BBQ Expo, una fiera totalmente dedicata al mondo dell’outdoor cooking. Il motivo dietro alla nascita della manifestazione sta tutto in un numero: con 24 milioni di grigliate organizzate ogni anno, l’Italia mostra un interesse crescente per la carne cucinata all’americana. Per appassionati e non, sarà dunque un’occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tecniche di cottura del barbecue a stelle e strisce, tra cui il metodo “low and slow” tipico dell’American bbq.

Tra i protagonisti dell’evento Marco Agostini, 15 anni di esperienza come Pit master, che condividerà con il pubblico i segreti di quest’arte culinaria svelando i trucchi per rendere i piatti più succulenti e gustosi. «Dai primi anni Duemila, quando è esplosa la curiosità per questo stile di cottura – spiega Agostini – la partecipazione degli italiani è cresciuta in maniera esponenziale. La chiave di volta? Senza dubbio il pulled pork e le ribs, alla base di una scoperta fondamentale, e cioè che esisteva una costina più tenera e saporita rispetto a quella che eravamo abituati a bruciacchiare sulla griglia del campeggio qui da noi. Da allora il bbq, nelle sue varie espressioni, ha preso sempre più piede».

Ma siccome il barbecue non è una prerogativa esclusiva degli Stati Uniti, la fiera si aprirà anche alle tradizioni culinarie di altre parti del mondo. Per esempio il barbecue giapponese, meno conosciuto ma dai metodi altrettanto affascinanti; come il teppanyaki, che prevede l’impiego di una piastra a vista in grado di offrire un’interpretazione scenografica; ma anche l’infinita varietà di yakitori, spiedini di pollo con marinature diverse, e lo yakiniku, con la sua classica crosticina che rende la carne particolarmente saporita; infine il teriyaki, noto a tutti per il nome della salsa, ma che consiste in realtà in una tecnica di cottura dove il cibo viene continuamente rivoltato sulla fonte di calore.

Una delle attrazioni principali della kermesse sarà la Smokin’ Ribs Showdown, competizione della prestigiosa Kansas City Barbecue Society (KCBS), che vedrà sfidarsi i migliori team europei nella preparazione delle costine di maiale in puro stile americano. L’appuntamento è sabato 6 aprile, con due round di One-Meat Ribs: la prova consiste nella cottura di costine di maiale affumicate a bassa temperatura per 5-6 ore. La preparazione prevede una sola delle quattro categorie tradizionali, che comprendono punta di petto di manzo, spalla di maiale, costine di maiale e pollo.

«Questo evento è un'opportunità unica per i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo delle competizioni di American barbecue - afferma Stefano Noli del South Brixia Bbq, miglior team italiano del 2023 per gare effettuate – A prescindere dai risultati, sarà un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti».

BBQ Expo non mancherà di celebrare anche il ruolo delle donne in questo settore: in rappresentanza della categoria sarà presente Miss Bbq Edith Mattiuzzo, una pioniera nel suo campo, che si racconterà presentando i suoi affumicatori unici. «Il mio obiettivo è sempre stato quello di rendere il mondo del barbecue accessibile anche alle donne – spiega Mattiuzzo – Mi auguro di ispirarle a entrare in questo mondo».

La fiera del barbecue non è soltanto esposizione. I visitatori avranno l’opportunità di assaggiare prelibatezze preparate dai migliori maestri della griglia, nonché di acquistare direttamente dispositivi e accessori per cucinare all’aria aperta provenienti da ogni angolo del mondo.

Di Indira Fassioni