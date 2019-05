Angelo Poretti: la nuova birra per un #RitornoalleOrigini

Ufficio stampa 1 di 6 Foto: Claudia Calegari; Ufficio stampa 2 di 6 Foto: Claudia Calegari Ufficio stampa 3 di 6 Foto: Claudia Calegari Ufficio stampa 4 di 6 Foto: Claudia Calegari Ufficio stampa 5 di 6 Foto: Claudia Calegari Ufficio stampa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci



Punto di partenza dell’idea è la nuova birra 3 Luppoli Non Filtrata, con cui il Birrificio riscopre e valorizza l’antica ricetta tradizionale, recuperando il sapore di “una birra fatta come una volta”.



Serena Savoca – Marketing Manager Carlsberg Italia ha dichiarato:

“Siamo molto emozionati per la partenza di questo progetto. La nuova 3 Luppoli Non Filtrata è una grande novità che ci rende orgogliosi perché valorizza proprio la nostra ricetta originale, e siamo certi che il consumatore la apprezzerà molto. Per celebrare questa nuova birra che ha già 140 anni abbiamo scelto un progetto che celebra proprio questo concetto: l’assoluta attualità di alcune ricette e di alcuni mestieri che rimangono invariati nonostante il passare del tempo per il loro valore.”



Il Birrificio Angelo Poretti realizzerà un viaggio fotografico alla scoperta di alcuni mestieri tradizionali che vivono in Italia nell’epoca della globalizzazione. Sette igers racconteranno sette diverse realtà artigiane in differenti città italiane, attraverso una serie di contenuti fotografici e video su Instagram con la finalità di realizzare uno storytelling all’insegna dell’autenticità e dell’artigianalità.



Roberta Mazzone (@_lagiuditta) racconterà l’arte dei Mastri Birrai, Gianmarco Torbi (@disarmonico) seguirà l’attività di una storica barberia di Roma, Nicola Carmignani (@nicolacarmignani) incontrerà l'artigianalità tradizionale dell’arte orafa milanese, Elisabetta Rossi (@labettarossa) seguirà l’iter creativo e produttivo di un’importante fornace di Murano, a Marika Marangella (@marikamarangella) spetterà il compito di illustrare le abilità artigiane di un’antica cappelleria, Davide Molica (@il_mastromatto) descriverà l’arte di realizzare ombrelli di altissima qualità, mentre Gionata Smerghetto (@gionata_s), si dedicherà alle attività di una rinomata liuteria.



Sulle pagine ufficiali Instagram degli influencer e del Birrificio Angelo Poretti si potrà seguire l’intero processo creativo.