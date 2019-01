Al Sigep di Rimini dolcissima invasione di capolavori golosi

Sigep 2019: delizie artigianali da gustare con gli occhi Foto di: Vincenzo Pioggia Ufficio stampa 1 di 23 Foto di: Vincenzo Pioggia Ufficio stampa 2 di 23 Foto di: Vincenzo Pioggia Ufficio stampa 3 di 23 Foto di: Vincenzo Pioggia Ufficio stampa 4 di 23 Foto di: Vincenzo Pioggia Ufficio stampa 5 di 23 Foto di: Vincenzo Pioggia Ufficio stampa 6 di 23 Foto di: Vincenzo Pioggia Ufficio stampa 7 di 23 Foto di: Fabrizio Zani Ufficio stampa 8 di 23 Sigep 2019, il team italiano vincitore del Campionato Mondiale Juniores di Pasticceria - Foto di: Fabrizio Zani Ufficio stampa 9 di 23 Sigep 2019, il team vincitore del Gelato d'Oro che rappresenterà l'Italia alla IX Coppa del Mondo della Gelateria 2020 Ufficio stampa 10 di 23 Foto di: Vincenzo Pioggia Ufficio stampa 11 di 23 Foto di: Vincenzo Pioggia Ufficio stampa 12 di 23 Foto di: Vincenzo Pioggia Ufficio stampa 13 di 23 Ufficio stampa 14 di 23 Foto di: Fabrizio Pietrangeli Ufficio stampa 15 di 23 Ufficio stampa 16 di 23 Ufficio stampa 17 di 23 Foto di: Fabrizio Pietrangeli Ufficio stampa 18 di 23 Foto di: Fabrizio Pietrangeli Ufficio stampa 19 di 23 Foto di: Fabrizio Pietrangeli Ufficio stampa 20 di 23 Foto di: Vincenzo Pioggia Ufficio stampa 21 di 23 Foto di: Vincenzo Pioggia Ufficio stampa 22 di 23 Foto di: Vincenzo Pioggia Ufficio stampa 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

È l’Italia quindi la vincitrice ufficiale del Campionato Mondiale Juniores di Pasticceria con la squadra formata dai giovani Filippo Valsecchi e Vincenzo Donnarumma affiancati dal Pastry Chef Davide Malizia. Al secondo posto la Francia, seguita da Singapore che ha vinto il premio speciale per miglior coppa gelato al bicchiere. Il tema al centro del campionato in questa edizione è stato ‘Il Volo’ ed ogni concorrente, supportato dal rispettivo team, ha espresso tecnica e creatività nelle sette prove previste. L’ideatore del campionato, Roberto Rinaldini maestro pasticcere, ha sottolineato l’incremento del livello della competizione, molto più elevato di dieci anni fa, e la costante crescita che hanno dimostrato le squadre asiatiche.



Per il Sigep Gelato d’Oro, la competizione che seleziona il team italiano che parteciperà alla IX Coppa del Mondo della Gelateria nell’anno 2020, sono stati scelti i quattro rappresentanti che dovranno gareggiare per far trionfare i nostri colori. Per la prima volta in squadra c’è una donna: Michela Ciappini, scultrice del ghiaccio. Insieme a lei un gelatiere, Eugenio Morrone, un pasticcere, Massimo Carnio e uno chef, Marco Martinelli. Questa la composizione della squadra che si è imposta tra oltre 140 concorrenti: tra cui 12 gelatieri, 12 chef, 12 pasticceri e 4 scultori del ghiaccio. La prova di gelateria in cui dovranno cimentarsi i professionisti di quest’arte consisterà nel preparare una Monoporzione nel bicchiere di vetro.



Nel corso della manifestazione svoltasi a Rimini sono tornati anche gli ispettori del Gambero Rosso per cercare i gelati più buoni d’Italia. Le gelaterie sono state valutate secondo dei criteri di eccellenza e seguendo il grado di bontà hanno ottenuto uno, due o tre coni. Un tributo al gelato come una delle più forti bandiere del Made in Italy nel mondo. L’Emilia Romagna si conferma la vincitrice con 8 insegne da ‘Tre Coni’, seguono il Piemonte e la Lombardia con 6 gelaterie, poi Toscana e Lazio a quota 5, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania con 2. Per ultime, Marche, Basilicata, Abruzzo e Sicilia con 1 cono. Grazie ai 5 nuovi ingressi di quest’anno, sono 43 le gelaterie insignite del riconoscimento ‘Tre Coni’. Novità dell’edizione 2019 è una mini guida dedicata al gelato del pasticcere: sempre in linea con il trend del momento che vuole la contaminazione tra le diverse arti dolciarie.



Last but not least, sempre maggiore attenzione all’universo del caffè, un settore che stima in oltre 1 miliardo il valore del commercio mondiale dell’esportazione di prodotto torrefatto (Fonte: Comtrade). In linea con questo trend di sviluppo, Sigep 2019 ha inaugurato il World Coffee Roasting Championship, una competizione itinerante mondiale che premia l’eccellenza nella torrefazione del caffè con oltre 20 Paesi in gara.