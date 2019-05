Ad Altamura nasce il Museo del pane

Ufficio stampa 1 di 13 Ufficio stampa 2 di 13 Ufficio stampa 3 di 13 Ufficio stampa 4 di 13 Ufficio stampa 5 di 13 Ufficio stampa 6 di 13 Ufficio stampa 7 di 13 Ufficio stampa 8 di 13 Ufficio stampa 9 di 13 Ufficio stampa 10 di 13 Ufficio stampa 11 di 13 Ufficio stampa 12 di 13 Ufficio stampa 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il museo, ubicato a pochi passi dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta che prendeva appunto il nome di “Antico Forno Forte”, rappresenterà un’istituzione permanente per il territorio e per il patrimonio altamurano, a servizio della collettività e dell’interesse culturale ed enogastronomico che un prodotto semplice, come il pane, può suscitare.



Si potranno ammirare strumenti di lavoro custoditi e conservati, nel corso degli anni, da parte della Oropan Spa e varie tipologie di grani, farine e forme di pane. Il tutto narrato di pari passo con l’evoluzione dell’azienda-madre sino ai giorni nostri, in un percorso sensoriale e multimediale realizzato mediante installazioni di Exhibition Design e suddiviso in nodi spaziali e tecnologici, corrispondenti ai diversi ambienti del museo.



Soddisfazione nelle parole dell’amministratore delegato della Oropan Spa, Lucia Forte che, prima del taglio del nastro, ha voluto condividere e offrire “un viaggio culturale che parte da questo forno, molto suggestivo e che abbiamo voluto trasformare in un contenitore culturale capace di narrare la storia di una tradizione, quella del pane, ma anche la storia imprenditoriale di Vito Forte, che con Oropan è diventato uno dei custodi della tradizione.”



Durante la cerimonia è intervenuta anche la sindaca Rosa Melodia che si è detta “emozionata perché questo è un momento di comunione della nostra cittadinanza. Il Museo del Pane di Vito Forte rappresenta la realizzazione di un sogno. Non possiamo che rendere omaggio a questa storia nella speranza che possa ripetersi per altri giovani altamurani”



Alla cerimonia è intervenuto, oltre al Presidente di Confindustria Francesco Boccia, anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ha salutato e ringraziato la città di Altamura e gli altamurani ai quali ha detto “Siamo orgogliosi di voi, di quello che riuscite a fare e del modo con cui riuscite a portate la Puglia nel Mondo.”



Il vescovo della diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti, mons. Giovanni Ricchiuti ha benedetto il Museo del Pane che rappresenta “un’importante riflessione sul passato, ma anche di progettazione del futuro. E’ una bella storia quella del pane. Ed è una bellissima storia quella del pane quando va condiviso".



La festa ha coinvolto l’intera città che ha partecipato in massa all'evento allietato da musica e spettacoli incentrati sulla storia del pane e di Vito Forte che, emozionato, ha dichiarato “Oggi mi sembra di rivivere quel sogno di 50 anni fa. Ho sognato tanto questo momento ed oggi, lo sto rivivendo.”