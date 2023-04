Torna il “Sabato del Vignaiolo”: il 6 maggio appuntamenti in tutta Italia

Il 6 maggio 2023 torna l’atteso “Sabato del Vignaiolo”, l’evento diffuso organizzato dalle Delegazioni locali della FIVI - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti per raccontare al pubblico e agli appassionati le realtà territoriali dei soci.

La FIVI è un’organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2008, che si propone di promuovere e tutelare la figura, il lavoro, gli interessi e le esigenze tecnico-economiche del Vignaiolo Indipendente italiano. Attualmente sono oltre 1.500 i produttori associati, da tutte le regioni italiane, per un totale di oltre 15.000 ettari di vigneto.

Sono 22 gli appuntamenti organizzati da Nord a Sud Italia, in altrettante località della penisola: luoghi speciali, aziende agricole e cantine, ma anche luoghi d’arte o ristoranti appartenenti alla rete dei Punti di Affezione FIVI, che diventano teatro d’incontro diretto con i Vignaioli e le Vignaiole dell’associazione.

Presenti banchi d’assaggio singoli o collettivi, masterclass, pic-nic e passeggiate nei vigneti, musica live: gli eventi avranno format diversi, liberamente decisi e organizzati dai Vignaioli di ogni diverso territorio in puro stile FIVI. Obiettivo principale del “Sabato del Vignaiolo” è quello di offrire agli appassionati del vino una giornata di festa e relax, ma anche di scoperta del lavoro dei Vignaioli, delle tradizioni che si tramandano di generazione in generazione, delle eccellenze dei territori in cui coltivano i loro vigneti.

“Dopo il grande successo della prima edizione, che ha coinvolto quasi 10.000 partecipanti nei vari appuntamenti, le Delegazioni locali si sono riattivate con un’energia davvero entusiasmante: e se l’anno scorso gli eventi erano 18, quest’anno saranno ben 22, con novità come l’Abruzzo, la Liguria, le Langhe e il Roero, che testimoniano come questo evento sia entrato ormai nel cuore delle Vignaiole e dei Vignaioli” sottolinea Diletta Nember, vicepresidente di FIVI.

Continua: “Va detto infatti che questi appuntamenti sono tutti organizzati direttamente dai Vignaioli, in modo spontaneo e volontario: per noi, infatti, è un’occasione unica per incontrarsi, consolidare i legami associativi e i rapporti positivi tra colleghi. Per il pubblico, è l’occasione per conoscere i Vignaioli nella loro massima espressione di genuinità e autenticità, vocaboli spesso abusati ma mai veri come in questo caso”.

Da Nord a Sud, gli eventi del “Sabato del Vignaiolo”

L’invito dunque è quello di scoprire quale sia l’evento del Sabato del Vignaiolo più vicino a casa propria, cogliendo l’opportunità di trascorrere una giornata in compagnia dei Vignaioli indipendenti, sorseggiando i loro vini e ascoltando le loro storie.

Trentino - Alto Adige | Maso Bergamini – Trento

Treviso | Barchessa Loredan - Volpago del Montello (TV)

Friuli Venezia Giulia | Piazza di Cormons (GO)

Padova – Vicenza | Villa dei Vescovi - Torreglia (PD)

Nord Piemonte | Cieck – San Giorgio Canavese (TO)

Langhe | Az. Agricola Olivero Mario - Roddi (CN)

Roero | Bajaj - Monteu Roero (CN)

Alessandria | Angelini Paolo - Ozzano Monferrato (AL)

Liguria | Locanda dell'Angelo - Sarzana (SP)

Oltrepò Pavese | Frecciarossa - Casteggio (PV)

Piacenza | Villa Barattieri – Albarola (PC)

Modena e Reggio Emilia | Az.Agr Cavaliera - Castelvetro di Modena (MO)

Romagna | Palazzona di Maggio - Ozzano dell'Emilia (BO)

Marche | Enoteca regionale delle Marche - Ex Convento di San Francesco Offida (AP)

Lucca - Massa Carrara | Loggiato di Palazzo Pretorio - Piazza San Michele – Lucca

San Gimignano - Chianti Classico | Casa Chianti Classico - Radda in Chianti (SI)

Lazio | Muvis - Museo del vino - Castiglione in Teverina (VT)

Abruzzo & Molise | Cantine Maligni - Chieti

Campania | Tenuta Cavalier Pepe - Sant’Angelo all’Esca (AV)

Puglia | Cantina Ariano - San Severo (FG)

Calabria | Terre di Balbia- Altomonte (CS)

Sicilia Orientale | Giasira - Rosolini (SR)

Di Indira Fassioni