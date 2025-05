Torino, i vigili interrompono la festa dell'oratorio: stava sforando di 8 minuti l'orario consentito

Don Paolo Pietroluongo, ai microfoni del programma di Canale 5, ribadisce di aver voluto rispettare le regole per dare il buon esempio e perché la manifestazione effettivamente si stava svolgendo al di fuori dell'orario concordato. L'unico appunto del parroco riguarda un minimo di tolleranza, considerando la situazione della zona di piazza Santa Giulia durante le ore notturne. "Proprio in questa via qui è pieno di spacciatori, soprattutto nel weekend. Venerdì e sabato è abbastanza fuori controllo per tutto il contesto che conosciamo e che riguarda la malamovida", spiega il parroco. Riguardo all'interruzione del concerto, invece, racconta: "Erano le 23.38 e mancava di fatto l'ultima canzone, per cui 5 minuti e avrei terminato. Mi ero reso conto che ero fuori dai tempi, ma dieci metri più in là c'erano gli spacciatori. Pensavo di poter sforare di 10 minuti, ma poi è arrivata la municipale che ci ha chiesto giustamente di smettere perché eravamo oggettivamente fuorilegge e, quindi, ci scusiamo per questo ritardo"