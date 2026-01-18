Logo Tgcom24
Pasticcere rimane incastrato nell'impastatrice e muore: nessuno se ne accorge per ore

Tragedia negli Stati Uniti: a perdere la vita un 71enne 

18 Gen 2026 - 18:00
© Facebook

© Facebook

Tragedia sul lavoro negli Stati Uniti: Mordehay Grunberger, pasticcere americano impiegato al South Florida Kosher Market, ha perso la vita restando incastrato nell'impastatrice. L'uomo stava lavorando da solo nel laboratorio e nessuno si è accorto dell'incidente mortale, se non ore dopo. Secondo quanto riporta "The Sun" sarebbe successo intorno alle 4 del mattino di venerdì 16 gennaio, ma il corpo è stato scoperto soltanto diverse ore dopo. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e per questo gli investigatori americani hanno aperto un'inchiesta per capire se ci sia stata una falla nel sistema di sicurezza. 

L'omaggio della moglie

 La moglie della vittima gli ha reso omaggio con alcuni scatti che li ritraggono insieme. "Il mio amato marito Miki - ha scritto sul social - la persona a me più vicina, il mio migliore amico e il padre dei miei due bellissimi figli, è tragicamente morto. Sono persa. Lo amo così tanto. È l'amore della mia vita". 

pasticcere

