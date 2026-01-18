Pasticcere rimane incastrato nell'impastatrice e muore: nessuno se ne accorge per ore

Tragedia sul lavoro negli Stati Uniti: Mordehay Grunberger, pasticcere americano impiegato al South Florida Kosher Market, ha perso la vita restando incastrato nell'impastatrice. L'uomo stava lavorando da solo nel laboratorio e nessuno si è accorto dell'incidente mortale, se non ore dopo. Secondo quanto riporta "The Sun" sarebbe successo intorno alle 4 del mattino di venerdì 16 gennaio, ma il corpo è stato scoperto soltanto diverse ore dopo. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e per questo gli investigatori americani hanno aperto un'inchiesta per capire se ci sia stata una falla nel sistema di sicurezza.